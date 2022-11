¡Confirmado! Shakira cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022

El rapero estadounidense Lil Baby interpreta un tema que contiene fragmentos de la mítica canción de Tears for Fears, “Everybody Wants To Rule The World”.

En apenas dos meses, Arhbo, una canción de Ozuna en colaboración con el rapero congoleño francés Gims ya roza los 30 millones de visitas en Youtube. Y es que se trata de otro de los temas oficiales de la banda sonora del Mundial. El videoclip ofrece imágenes de la ciudad y los estadios en los que se disputará el mundial.

(Con información de EFE)