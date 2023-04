Confirman muerte de Lasse Wellander, guitarrista del legendario grupo ABBA

LEGADO IMPORTANTE

Fue desde el viernes que el músico falleció, pero hasta este lunes trascendió a la prensa internacional en donde fue recordado por sus participaciones.

Wellander formó parte de ABBA casi desde sus comienzos. Hizo su primera sesión con la banda en octubre de 1974. también en las bandas sonoras de las cintas Mamma Mia y Mamma Mia! Here We Go Again.

Destacó también que en regreso especial de ABBA también participó en el álbum de ‘ABBA Voyage’, publicado en noviembre de 2021.