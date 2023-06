Durante una charla con VMÁS la joven JANN habló sobre el camino que está recorriendo para hacer una carrera fuerte y respaldada en la música, sobre todo en un género como el R&B muy exitoso mundialmente pero poco explorado en el país y en nuestro idioma. La actriz profesional sabía que deseaba cantar desde que era una niña, sin embargo, diferentes sucesos o resultados no tan positivos le impidieron creer en ella y tomar el micrófono para hacer de su sueño algo real. Fue hasta el 2020 que la pandemia la regresó a Saltillo, y con lo curioso que es el destino, la acercó a las personas correctas, mismas que la llevarían hasta lo que hoy en día es su EP y música.

LA DECISIÓN En la plática JANN recordó que desde su infancia le gustaba cantar e interpretar música y conforme creció se involucró en grupos musicales, pero en ninguno encontraba su camino, decisión que la llevó a abandonar la música y dedicarse a la actuación, su otra pasión. “Cuando llegó el momento de estudiar una carrera, mi papá me dijo que estudiara música, yo tenía esa mentalidad porque no voy a poder hacer porque tengo la voz ronca y porque tengo una fuga de aire, no funcionaba para unas cosas”, compartió la joven.

“Todo mi tiempo viviendo en Monterrey no me dediqué para nada a la música, para 2020 que me regresé (A Saltillo) por la pandemia, conocí a una persona que estaba haciendo música, que el estaba viviendo en Estados Unidos y tenía un micrófono, y estaba haciendo sus canciones, entonces me abrió el mundo de que tu también puedes hacer tu música, no es a fuerza a ir a una disquera y no es a fuerza que alguien te lleve por ese camino”, mencionó JANN. “Ahí fue cuando dije de ahí me dedico a eso, ‘a partir de hoy me voy a dedicar a la música’ y comencé a hablarle a amigos que eran DJS o que sabía que habían hecho algo de música, y después de ahí empecé a conocer a abrir caminos que tenían que abrirse, como si fuera algo que tenía que pasar”, relata entre risas la intérprete de ‘Frecuencias’.

CAMINOS QUE LLEVAN A LA MÚSICA “Empecé a conocer personas que me presentaron otras personas y conocí todo lo que tenía que conocer de cómo grabar, ¿Con quién puedo ir a producir? ¿Con quién saco las canciones?”, dijo la ¿QUÉ ARTISTAS INFLUYEN EN TI? Bastantes, creo que los principales son los más conocidos, siempre fui muy fan de Rihanna, de The Weeknd, y de algunos artistas también en español que hacían cosas similares pero cositas más pegadas al hip hop, al trap” Mencionó que desea hacer historia en la música al existir pocas mujeres con ese género en México.

“Tenía la idea de hacer algo tipo de The Weeknd pero más femenino y algo más melódico. Si hay artistas aquí en México que están representando el R&B y son poquitas y son menos mujeres”, agregó. ¿HAS BATALLADO PARA DARTE A CONOCER? Tengo poquito, el EP lo saqué en agosto, sí ha estado difícil. Yo creo que cuando vas a hacer música piensas que todo va a ser fácil, porque claro muchas personas me van a meter a una playlist y de repente ya va a ver una pero no, si ha estado complicado. “Apenas por marzo he empezado a hacer shows aquí en Saltillo y tuve uno en Monterrey. Pero últimamente han sido aquí y siento que las personas que me han tocado en los shows que he hecho los veo con ganas de apoyar. Tenía la mala idea de que me iban a hacer mal, en los shows me ha ido bien”, explicó la cantante.

MEDIANO PLAZO Al ser cuestionada sobre sus planes cercano aseguró que se dedicará a realizar canciones a la par de promocionar las que ya tiene en sus perfiles de las plataformas musicales. “Ahorita estoy haciendo nuevas canciones que van a ser sencillos, EPS voy a dejar un poquito más de tiempo. Ahorita es diferente me gusta mucho la onda dosmilera y como que agarró un auge fuerte ahorita entonces el R&B dosmilero es lo mejor para mí. Quiero hacer algo para lo bluzzero porque me gusta mucho el blues”, explicó