Hallan sin vida en la CDMX a Michell Simón, joven presentadora deportiva

LE ATERRABA LA POSIBILIDAD DE SER VÍCTIMA DE FEMINICIDIO

En un mensaje que publicó el 09 de marzo del año 2020 en su cuenta de Facebook, la conductora expresó su temor por ser una víctima más de la violencia contra la mujer:

“Las mujeres que conozco todas sin excepción han sufrido acosos, y abusos de algún hombre, al querer expresar mi sentir con lo que esta pasando solo he recibido insultos, burlas y odio de otros hombres he recibido la empatía disfrazada de hombres que dicen que nos apoyan pero a la 1er oportunidad que tienen abusan de tu confianza o vulnerabilidad, me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si será mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir”, escribió.

