Conoce la historia de Los Tigres del Norte narrada por ellos mismos en un documental

Se preve que para los fans del grupo que está conformado principalmente por los hermanos de la familia Hernández, va a ser una experiencia cautivadora conocer más sobre sus inicios en el rancho de Rosa Morada, Sinaloa, de donde son originarios, así mismo podrán saber más sobre cómo era su familia, así como lucharon para conseguir lanzar sus primeros discos a finales de la década de 1960 y principios de los 70.

Por otra parte, gracias al gusto por archivar del bajista y vocalista Hernán Hernández, hay mucho material. “Yo en lo particular soy el que más cosas ha guardado”, comentó Hernán. “Casi todo guardo de lo que veo de Los Tigres, lo he guardado de toda la vida, inclusive como a modo de broma siempre me decían ‘más periódicos’ ... Cuando la gente vea el documental, que sepan que la mayoría de esas cosas son nuestras”, añadió.