Conquista en Netflix ‘Viaje Todo Robado’, película filmada en Saltillo

En agosto llegaron a los cines las aventuras de la familia Camargo que con un golpe de “suerte” lograrían tener unas vacaciones paradisíacas... sin embargo el trayecto y el destino las convertirán en una pesadilla de la cuál no esperaban llegar. Esta tragicomedia es encabezada actoralmente por Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir, quienes grabaron en Saltillo escenas claves de la historia.

La cinta dirigida por Diego Graue conquistó al público que acudió a las salas de cine, sin embargo su público ha crecido con la llegada de la comedia a Netflix, en donde se ha colocado en las favoritas.

“A mí me encanta el drama y la comedia, es como un agridulce delicioso, es algo completamente diferente, no creo que tenga que escoger entre una y otra, me encantan combinadas”, apuntó la protagonista en una charla previa al estreno.