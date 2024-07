¡Contra la nueva ‘Aventurera’! Romina, hija de Niurka Marcos, buscaría quitarle el protagónico a Irina Baeva

Fue durante la participación en la Marcha por el Orgullo LGBT+ que la influencer, acompañada por su hermano Emilio, declaró sus intenciones de competir por el personaje principal e interpretarlo como su madre hizo durante algunas temporadas.

¿QUÉ DIJO ROMINA MARCOS DE IRINA BAEVA EN LA OBRA ‘AVENTURERA’?

Con respecto a la opinión de Romina, expresa que el papel de “Elena Tejero” concentra tanto esfuerzo como experiencia, por lo que no dio crédito a la interpretación de Baeva en cuanto a dichos aspectos. Asimismo, expresó que no le molestaría “aguardar” un tiempo para llegar a este posible papel.

“Respeto mucho el trabajo que está haciendo Irina y creo que le está echando muchísimas ganas, pero después de ver su participación, dije: ‘yo sí puedo’ [...] tengo 29 años; puedo ser ‘Aventurera’ a los 30, 31... todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca”, expresó para el canal de Youtube de Eden Dorantes.