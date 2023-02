Apenas el 25 de enero llegó a las salas de cine mexicanas ‘Winnie The Pooh: Miel y Sangre’ una versión gore y muy de terror de la ya conocida del oso que ama a sus amigos y la miel del Bosque de los 100 acres.

RÉCORD

El director Rhys Frake-Waterfield estaba contento por elegir a México como el debutante de su cinta.

De hecho, incluso en los primeros días se hablaba de una secuela por la rápida respuesta del público mexicano. De igual forma ha hablado que se prepara una película similar, pero como protagonista se tendrá a Bambi y una versión oscura de Peter Pan.

Pese al éxito comercial los asistentes a ver la historia han dicho que es una opción de entretenimiento para reír y para no tomarla como una trama seria.