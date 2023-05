A la casi par del anuncio del “artista” que lideró por semanas el Top 50 Global de Spotify con la canción ‘Ella Baila Sola’ junto a su ahora ex amigo Eslabón Armado, una tragedia invadió a una familia de Piedras Negras, cuando un menor decidió atentar contra su vida luego de que sus padres le prohibieran consumir la música del ‘DobleP’.

Tan sólo 5 días después, otro hechos sucedió en Coahuila, fue en la institución Conalep en San Pedro , cuando algunos alumnos no pudieron acceder debido a que portaban el corte de cabello emulando a Peso Pluma, lo cual de acuerdo a las autoridades de la institución, era en contra de las reglas.

“Es más bien cuidar su corazón, su contenido y no hay que olvidar que tienen muy poca experiencia de vida. Creo más que nada, acompañarlos, estar pendientes, cuidar lo que consumen en la música”, dijo la especialista.

“Muchas veces nuestros niños están escuchando contenido que puede que sea pegajoso y la letra no la entienden muy bien, pero si la están escuchando todo el tiempo, van a ir adquiriendo el contenido y la van haciendo suya y te transmite y te transporta a mundos que no conoces y no vives, pero te imaginas”, explicó Paulina.

NÚMEROS Y POLÉMICA

Apenas el fin de semana Peso Pluma fue catalogado por Spotify como el artista más importante del momento debido a las reproducciones y oyentes registrados.