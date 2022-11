¿Busca Hugh Jackman ganar el Oscar con ‘The Son’?; comparte pantalla con Anthony Hopkins

Apenas pasó un año desde que Anthony Hopkins y Olivia Coleman fueron nominados al Oscar por ‘The Father’. El director Florian Zeller incluso ganó el premio como Mejor Adaptación de Guion. Y como si fuera una de las superproducciones de Hollywood, llega ahora la continuación con ‘The Son’ y la vuelta de Anthony Hopkins al lado de otra superestrella como Hugh Jackman. Y después de pasado por el Festival Internacional de cine de Zurich, después de Toronto y Venecia, solo falta esperar al próximo Oscar, para ver si Hugh tendrá la misma suerte que los protagonistas de la primera versión. ¿Hiciste la cuenta de los festivales de cine donde presentaron ‘The Son’? Entre el estreno mundial del Festival de Venecia, antes de Zurich y Toronto ni siquiera pasó un mes... El más especial fue Toronto, porque es el festival de la gente y mi primera película de X-Men, había sido filmada también en Toronto. Es un lugar muy especial para mí. Claro que ‘The Son’ es una producción bastante diferente, pero también está muy cerca de mi corazón. ¿Imagino que habías visto antes la versión anterior de Anthony Hopkins con ‘The Father’? Había visto ‘The Father’ justo cuando escuché que querían hacer la versión de ‘The Son’ en el cine, porque leí el guion de la obra de teatro.

¿Viste también la versión en teatro de ‘The Son’ ? No había visto la versión en teatro, pero cuando leí el libro de ‘The Son’, sentí como un fuego, un extraño y hermoso sentimiento de miedo que raramente tenemos los actores, sintiendo que ese rol era perfecto para este momento de mi vida, sentí que necesitaba ser el nuevo protagonista. Y lo que más me dio miedo, es que no me contrataran. Como padre y como hijo, había tanto en mí que quería dar... y por primera vez en mi carrera, le mandé un email al director Florian Zeller, a quien nunca antes había conocido y por suerte mi email no terminó en la carpeta de Spam. ¿Qué le dijiste exactamente? Le dije algo así como “Escuché que a lo mejor estarás hablando con otros actores y si ya estás ‘bailando’ con otro actor, yo tampoco quiero meterme. No soy esa clase de persona. Pero en caso que no sea así, sería un honor para mi interpretar este rol. Lo siento en mis huesos. Es algo que yo debería hacer”. Siento que es una historia que necesitamos contar” ¿Cuánto tardó en contestarte? Ni habían pasado diez minutos cuando me llamó por teléfono para ofrecerme el rol. Creo que casi me desmayo. Incluso le pregunté para asegurarme “Un momento ¿Qué me estás ofreciendo? ¿The Son?” y apenas dijo que sí, ya era parte del equipo.

Con cierto parecido a la ficción de ‘The Son’, la madre Grace Watson se había divorciado cuando Hugh Jackman tenía ocho años y mientras ella se fue a Inglaterra, él se quedó a vivir con el padre Chris Jackman. La actuación se cruzó en la misma época, cuando subió al escenario por primera vez, con la comedia musical ‘My Fair Lady’ en la escuela Knox Grammar School. Pero después imaginó otro futuro, estudiando periodismo en la Universidad de Tecnología de Sidney, mientras trabajaba en una estación de servicio Shell. El cambio de destino llegó al momento de graduarse, cuando al ver las películas de terror ‘Viernes 13’ él prefirió la idea de interpretar algún día al terrible personaje de Jason. Para cuando empezó a tomar clases de actuación en la Academia de Artes Western Australian, le ofrecieron protagonizar el programa de TV ‘Correlli’ con su actual esposa Deborra-Lee Furness. Y recién después de ganar un premio del Instituto de Cine Australiano en 1999 por la película ‘Erskineville Kings’, Hugh se atrevió a cruzar las fronteras del océano en busca del papel de Wolverine y Logan en la serie de películas de ‘X-Men’... aunque ya habían elegido al actor Dougray Scott. Pero la suerte estuvo de su lado, porque Dougray necesitaba más tiempo para terminar con Tom Cruise la película ‘Misión Imposible II’ y el papel de Wolverine pasó a ser de Hugh Jackman. Para la misma época, la suerte siguió de su lado cuando protagonizó las siguientes películas ‘Kate & Leopold’ y ‘Swordfish’ con las estrellas más famosas del momento, Meg Ryan y Halle Berry. También fue el cazador de monstruos ‘Van Helsing’ (el doble que realmente se ocupa de las escenas peligrosas es su cuñado, Richard Bradshaw, hermano de la esposa). Y habiendo rechazado interpretar los superhéroes personajes de Daredevil, Hulk, Iron Man y Mr Fantastic de ‘Los Cuatro Fantásticos’, Hugh Jackman aceptó el desafío de darle vida a uno de los personajes más famosos de su niñez, convirtiéndose en el clásico Pirata Barbanegra de Peter ‘Pan’. Con nada menos que nueve superproducciones interpretando el personaje de Wolverine a lo largo de 17 años, mantiene además el record del superhéroe con más minutos en el cine. Pero la música también ocupa un lugar en su carrera, porque además de haber protagonizado ‘Les Miserables’ y ‘The Greatest Showman’, en Broadway recibió dos nominaciones al premio Tony por el musical ‘The Music Man’ que piensa cerrar el telón para la época de la próxima ceremonia del Oscar, donde espera conseguir igual que Anthony Hopkins, alguna nominación por ‘The Son’.

El amor no es suficiente, no siempre es suficiente... la verdad es que para criar un hijo se necesita mucho más que un padre y una madre. Se necesitan amigos, se necesita apoyo, se necesita una comunidad, maestros, hay mucha gente que ejerce la influencia que nos guía”.

¿Dejaste el espectáculo ‘The Music Man’ de Broadway por el cine de los festivales con ‘The Son’ ? Todavía sigo con el musical de Broadway, lo venimos haciendo desde hace casi un año y solo me queda un par de meses, pero me tomé una semana de vacaciones para ir a Venecia y Toronto. ¿La parte del baile en ‘The Son’ figuraba en el guion o fue un agregado? El baile figuraba en el guion, sí. En la obra de teatro, también, pero al menos pude elegir la canción para tratar de darle vida. Fue un momento que disfruté bastante en la mitad del rodaje. Y me acuerdo que fue un momento muy especial. Anthony Hopkins ya había sido nominado al Oscar por ‘The Father’ ¿Cómo fue el rodaje de tu escena con él, en ‘The Son’ ? Todavía me acuerdo del momento en que el director me confirmó que Anthony Hopkins iba a interpretar a mi padre. Y la escena es tan hermosa... en especial para mi personaje de Peter, cuando está tan enfocado en su rol de padre. En cierta forma, creo que a todos, nos recuerda que todos somos hijos, no importa la edad que tengas. Por ahí pasa nuestro pasado que también influye nuestro presente. Y la escena estaba tan bien escrita... yo estaba muy emocionado y entusiasmado, pero un poco nervioso, porque Anthony Hopkins es un titán para mí. Es uno de los actores que yo más admiré por muchos, muchos años. Y estar con él en el mismo estudio inspira tanto... porque conserva la curiosidad y la ética de trabajo de alguien que recién sale de una escuela de drama. El director me había contado que le mandaba emails todos los días, planteando toda clase de preguntas. Dijo que le mandó tantos emails como cuando era el protagonista de ‘The Father’, donde estaba en todas las escenas. ‘Tony’ es un hombre lleno de vida, con alma de niño, un ser hermoso como persona.

¿Al momento de filmar con un personaje que ya fue nominado al Oscar, se siente la presión de mantener el mismo nivel en una segunda parte? Estaba muy entusiasmado y un poco nervioso, no lo puedo negar. Además trabajar con Anthony Hopkins fue como cumplir un sueño. Es cierta la vieja regla que dice que los grandes actores hacen que otros actores se vean bien. Y cuando estás con alguien como él, solo hay que estar ahí, porque él consigue lo mejor de todos los que lo rodean. A diferencia en ‘The Father’, donde el rol principal lo tenía Anthony Hopkins como el padre, la nueva historia de ‘The Son’ tiene como Hugh Jackman como el protagonista del padre divorciado en el momento en que su hijo de 17 años (Zen McCarth) quiere irse a vivir con él y su nueva pareja (Vanessa Kirby). Sumando las complicaciones de otro bebé en la familia, también recibe el ofrecimiento de un soñado trabajo en Washington. Pero en el esfuerzo de cuidar al hijo, tal cual como su propio padre había cuidado de él, trata de corregir los errores del pasado, perdiendo la oportunidad de mantener el presente del hijo. En ‘The Son’ tu personaje recibe también el ofrecimiento de un trabajo soñado ¿Cómo reaccionaste al día siguiente, cuando te diste cuenta que habías conseguido el rol que tanto habías buscado? Después que Florian Zeller me llamó, le conté a mi esposa que íbamos a tener una reunión por videoconferencia, por Zoom y le dije que nunca había tenido tanto miedo de no conseguir un rol. Ese mismo miedo también lo tuve cuando conseguí el rol, porque sabía que me iba a llevar hasta un territorio desconocido como actor, algo que nunca antes había tenido la oportunidad de explorar.