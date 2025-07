‘Conocemos a los buenos y a los malos’ Julio César Chávez defiende a su hijo ante alegaciones

Sin embargo, tras ser reconocido en vía pública, en la Ciudad de México , por reporteros, el ex boxeador quiso puntualizar las siguientes declaraciones sobre el caso de su hijo.

El ex boxeador Julio César Chávez , tras la detención de su hijo en los Estados Unidos , publicó su apoyo y consternación sobre la situación, más aclaró posteriormente que no daría información a los medios, ni comentaría sobre el caso.

‘Mi hijo se comunicó con su abogado y todo va a estar en manos de él. Claro que confío en las autoridades.’

‘Siempre lo voy a apoyar y todo se va a arreglar primeramente Dios, todo es una confusión, a mi hijo todo el mundo lo conoce, es un boxeador que ha tenido sus desaciertos, cuando andaba mal hablaba muchas cosas, somos amigos de todo el mundo, ¿me entiendes?’

Durante la súbita entrevista, Cesar Chávez aseguró que la situación es un malentendido por parte de las autoridades y que por su presencia pública, al igual que por ser de Culiacán, está siendo correlacionado al crimen organizado.

‘Mi hijo ha tenido sus desaciertos, cuando estaba mal decía muchas cosas porque estaba enfermo, pero de eso a que esté involucrado en esas cosas (crimen organizado), meto las manos a la lumbre por él. Tenía cuatro años en Estados Unidos, no hay nada que temer.’

‘Estoy destrozado porque se me hace una injusticia lo que está pasando con mi hijo, pero hay que dejar que las autoridades actúen, yo confío en ellas.’

‘Somos amigos de todo mundo, eso se sabe, no es un secreto; mi hijo nació en Culiacán, conocemos a los buenos y a los malos, hemos convivido con todos, pero no hay nada de esa mierda que se dice (su relación con el cártel de Sinaloa), todo se va a resolver, estoy seguro’

También el boxeador, comentó que él ya ha pasado por ese tipo de acusaciones, pero que las denuncias quedarán en señalamientos, y no en hechos de culpabilidad.

‘Yo también los conozco, conozco a todo el mundo, eso no implica que uno esté involucrado. Somos de Culiacán, nacimos ahí, ahí han estado los narcos más buscados de todo el mundo, conocemos a todo el mundo, pero eso no indica que estemos involucrados. A mí toda la vida se me involucró, gracias a Dios estamos limpiecitos.’