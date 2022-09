Critica Juan Osorio a Belinda al intentar defender su noviazgo con una actriz 40 años más joven

Desde que comenzó su noviazgo Juan Osorio ha sido polémico no sólo por su edad ya que él de 65 y la actriz tiene 27 años, sus paseos, viajes momentos románticos se han hecho virales ya que llama la atención para algunos medios.

“Pero es que yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, es una mujer hermosa y que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, dijo sin titubeos y directo a la prensa que lo abordó.

Con su declaración dejó entrever que Belinda mantiene relaciones amorosas a cambios de lujos o regalos.

