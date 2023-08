Critican a Eduardo Verástegui, productor de la película ‘Sonido de Libertad’, por ‘vínculo’ con Marcial Maciel

El filme, que se basa en la historia de Tim Ballard, un exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fundó la Operación Ferrocarril Subterráneo (OUR por sus siglas en inglés), una organización que trabaja para prevenir el tráfico sexual de niños; comenzó a llamar la atención cuando Verástegui y su protagonista, el actor Jim Caviezel, acusaron a distintos medios e incluso a Disney de no querer apoyar la película o de censurarla para evitar que su mensaje llegara a las masas.

Esta relación, no solo con el líder de los Legionarios de Cristo, quien abusó de cientos de menores durante su vida, sino con el propio Santo Padre, cuyo papado encubrió los crímenes de Maciel —así como de muchos otros abusos dentro de la Iglesia Católica—, ha provocado escepticismo sobre la honestidad de la cruzada contra el abuso infantil del mexicano.

“Cuando yo me enteré que cada 20 minutos un niño desaparece, dije: ‘Voy a a hacer algo’. Me di cuenta de que estos números vienen de páginas del gobierno: ¿Y por qué no hacen nada? Los políticos deben hacer algo”, dijo el productor en una entrevista con El Universal cuando se le preguntó si se lanzaría para presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Pese a confesiones de Emilio Osorio, Karol Sevilla insiste en que está soltera

La fotografía, que a pesar de que sigue acumulando comentarios negativos, no ha sido borrada de la cuenta del actor. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales siguen cuestionando sus nulas críticas ante los abusos a menores dentro de la iglesia.