¿Cuál era el verdadero nombre de Talina Fernández?, ¿por qué le conocían como “La Dama del Buen Decir”?

El nacimiento de “la dama del buen decir”

El origen de este apodo se remonta al programa “Noche a noche”, donde la conductora recibió ese alias que, curiosamente, marcaría toda su carrera.

La propia periodista de espectáculos ha contado en diferentes entrevistas el verdadero origen de ese apodo y quién fue que le comenzó a llamar de esa manera.

En ese sentido, Talina Fernández tenía 36 años y era parte del programa “Noche a noche”; pero no tenía ningún apodo y estaba conduciendo junto a Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco.

“Cuando yo hice el programa ‘noche a noche’, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, tenía un productor diario y tenían que hacer una entrada diferente”, contó.

“Yo ya tenía 36 años, por lo que no podían decir ‘la juvenil Talina Fernández’, entonces yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco y los dos españoles, pues no me permitían ni decir ‘ok’, tenía que cuidar el lenguaje castellano”, explicó.