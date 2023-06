¿Quién fue Mariana Levy?... la hija de Talina Fernández quien falleció trágicamente de un infarto en un intento de asalto

Fue un viernes 29 de abril de 2005 cuando Mariana Levy , hija de la ahora fallecida Talina Fernández , acompañada por su esposo José María Fernández , mejor conocido como el “Pirru”, sus tres hijos María, Paula, José Emilio, así como algunos amigos, perdió la vida a bordo de su camioneta por temor a ser asaltada por un sujeto armado que caminaba cerca del vehículo, todo esto sucedió en Lomas de Chapultepec donde el grupo se dirigía al parque de diversiones Six Flags ubicado al sur de la ciudad de México.

“La señora Talina salió como a las dos y cuarto de Televisa, y cuando la vi en el pasillo, empezó a gritar que algo malo le había sucedido a Mariana, le dije vámonos, entonces nos detuvieron de la producción para regresar al programa y la señora gritaba que su hija estaba enferma, que le había pasado algo, pero pensamos que era algo pasajero, un accidente, un desmayo, y a la mitad de un concurso Chava-el productor- me mandó a llamar y me dijo que Mariana estaba muerta, era prudente dar la noticia, nos comunicamos con los ejecutivos de Canal 4, mis compañeros no sabían, yo les di la noticia y fue el momento mas difícil, nunca quieres que un compañero se vaya”, relató el también cantante al programa La Oreja.

Después del lamentable hecho, los noticieros comenzaron a relatar lo que le había sucedido a uno de los rostros más tiernos de la televisión mexicana. Su muerte fue producto de un infarto al corazón, debido al miedo que le dio ser asaltada por un sujeto, que fue capturado en 2013 e identificado como Sergio Bonifacio Molina Cabrera.

¿Cómo fue la muerte de Mariana Levy?

Ese trágico día, la hija de Talina Fernández tenía planes de celebrar de manera anticipada el Día del Niño en compañía de sus hijas, algunas compañeras de escuela y su esposo, José María Fernández “El Pirru”, sin embargo el festejo nunca pudo llevarse a cabo, ya que la también presentadora de televisión se dio cuenta en su trayecto al parque de diversiones que un automóvil los iba persiguiendo, al parecer, para despojarlos de sus pertenencias.

Fue entonces que el vehículo sospechoso apresuró la marcha hasta alcanzarlos y al ver un hombre armado los gritos comenzaron. Segundos más tarde, Mariana Levy sufrió un infarto que le arrebató la vida, dejando a “la dama del buen decir” desconsolada, ya que incluso en entrevistas recientes se desmoronaba al revivir este crudo momento.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ (pareja de la actriz) venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice, ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’, ‘me voy a desmayar’ y cae muerta”.