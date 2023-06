‘Cuando enfrento algo nuevo, siento que es necesario sentir el fracaso’: Johnny Depp regresa a la actuación después del drama

¿Cuál dirías que es el primer paso que tomas hoy al momento de interpretar un nuevo rol? Todo depende de los ingredientes que yo elija para cocinar algún personaje. Con Willy Wonka, por ejemplo, se me había ocurrido imaginarlo como los que presentan shows infantiles. Me pareció un buen lugar para empezar. Y para el segundo ingrediente pensé como podía llegar a sonar George W Bush si estuviera totalmente drogado, con marihuana. Y la composición de esos dos factores fueron el resultado final.

¿Cómo viviste todos estos tiempos, incluso desde la pandemia? ¿Se extrañaba la actuación? ¿Si extrañaba actuar? Actuar es una palabra extraña de por sí (risas). Extrañaba conectarme con la gente con quien pudiera compartir mis experiencias, porque sin una banda no hay música y sin sonido no hay gente. Conectar con gente es siempre lo más importante. Eso extrañaba. El intercambio de emociones... porque nadie sabía lo que iba a pasar con los espectáculos con público después del horror de la plaga del COVID.

Las expectativas son grandes. No solo por inaugurar el Festival Internacional de Cine de Cannes. Es la primera vez que Johnny Depp pisa una alfombra roja, desde el juicio de difamación que le ganó a su ex esposa Amber Heard. Y en el rol de Luis XV en la producción “Jeanne Du Barry”, vuelve a lucirse como si nada hubiera pasado. No estará en Piratas del Caribe 6, pero Johnny Depp vuelve al mundo del cine que nunca abandonó.

¿Cómo reaccionan los directores cuando planteas ese estilo de ideas? Con Tim Burton filmamos ocho o nueve películas, es como un hermano, es familia. Pero incluso Tim, cuando me aparecía en estudio, no podía creer lo que yo quería hacer. Mad Hatter me pareció que podía ser como un juguete roto que alguien había vuelto a pegar con pegamento para hacer sombreros... No me acuerdo exactamente de aquel ingrediente pero era algo increíblemente tóxico y venenoso. Era algo de color naranja del siglo XIX que te volvía loco de verdad. De ahí viene Mad Hatter. Y me pareció que si ya no tenía ese veneno iba a actuar probablemente como un niño rebelde... No sé, deberían haberme despedido (risas).

¿En ningún momento tuviste miedo al fracaso? Sea lo que sea, cada vez que salgo a hacer algo, necesito sentir que me voy a caer de cara al piso. Cuando enfrento algo nuevo, siento que es necesario sentir el fracaso. Creo que necesitamos sentirnos acorralados para encontrar la salida, buscando lo que queremos hacer con cualquier personaje. Y es por eso que siempre me interesó aceptar trabajos que no fueran muy tontos, para afrontar a los personajes desde un ángulo diferente.