¿Cuándo será la boda del ‘Arqui’? Le propone Juve 3D matrimonio a su novia en Disneyland y ella acepta

¿QUÉ PASÓ CON ‘EL ARQUI’?

En el video se puede observar al tiktoker sorprender a su novia, ya que fingió que sólo tomaba una foto para dejar grabando el teléfono y hacer la clásica petición de rodillas.

“Ese momento la verdad no lo planeé como mis obras o mis proyectos pero salió mejor de lo que esperaba”, dice el creador de contenido. “Solté el roscón en Disney en donde los sueños se hacen realidad, tuve la suerte de hacerlo en un lugar donde no había tanta gente, porque la verdad no quería hacer el ridículo si me decían que no”, bromea el saltillense.

El creador de contenido continuó el relato compartiendo que para poder prepararse vio videos de YouTube con la intención de no fallar en la compra del anillo. “Me puse muy nervioso les juro que hasta me puse a ver tutoriales para ver cómo le podía atinar para sacar la medida del anillo”, relató.