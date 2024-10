Cultura y Pop: Cinco Películas de Cannes

Venecia, Berlín, Toronto, Sundance, y Cannes: de los cinco grandes festivales de cine del mundo, Cannes es el único cuyo glamour y calidad captura la imaginación del público general, y se acerca en prestigio a los Oscar.

Cannes acepta a competencia películas de todo el mundo en varias categorías, pero sólo la principal compite por sus premios más importantes. Como cualquier otro evento cultural, tiene sus propias idiosincrasias y fobias; y naturalmente, está influido por la estética, cultura, y vida intelectual francesa.

Mi primer encuentro memorable con una película premiada por Cannes fue recién salido de la universidad, cuando tenía que ir a cines perdidos, un poco siniestros y perennemente vacíos para ver las llamadas películas “de autor.”

”El Sabor de la Cereza,” una película iraní dirigida por Abbas Kiarostami, ganó la Palma de Oro en 1997. Es un ladrillo. El personaje principal está pensando en suicidarse, pero nunca lo dice abiertamente y jamás nos enteramos por qué: la película muestra como intenta reclutar a tres personas para que lo entierren. Durante noventa y nueve minutos, que a mí me parecieron noventa y nueve días, conduce su Land Rover por un terreno árido, hablando de manera críptica y con cara de sufrimiento. “Por favor,” pensé en un momento dado, “ayúdenlo y vámonos ya a casa.” El final es aún más rebuscado: no sabemos si se suicida o no, pero nos damos cuenta de que el tipo sabía que estaba filmando una película.

Esta película me vino a la mente porque en las últimas semanas he visto otras cuatro que causaron sensación en Cannes.

‘Perfect Days’ ganó el premio a Mejor Actor en 2023, y su origen es curioso. Tokio invirtió mucho dinero en remodelar los baños públicos del turístico barrio de Shibuya con vistas a los Juegos Olímpicos de 2020. Pero, ¿recuerda lo que pasó por entonces? COVID. Los Juegos se pospusieron a 2021, cuando se celebraron sin público.

Frustrado por la falta de turistas que se maravillaran con los baños, alguien tuvo la idea de contratar a un director famoso para hacer un documental—y llamaron a Wim Wenders, conocido por intentar ser siempre muy profundo, quien después de revisar los baños dijo, ¿por qué un corto? ¡Hagamos una película!

Sin quererlo, “Perfect Days” retrata el hábito de muchos intelectuales de idealizar profesiones que consideran sencillas y puras—aunque ellos mismos, por supuesto, jamás querrían ganarse la vida así. Su personaje principal es un japonés de mediana edad que vive solo y limpia baños públicos durante el día, escucha música estadounidense en cassette mientras conduce (¡qué cool!), por las tardes fotografía árboles con una cámara analógica (¡qué hipster!), y por las noches lee novelas de Faulkner. Todos. Los. Días. Pero hay un misterio en su pasado—bastante irrelevante, como todo cliché. Y los baños públicos son efectivamente hermosos, pero aún mejor: cuando el hombre va a limpiarlos, ¡ya están limpios! Sin vómitos, sin papel fuera de la taza, y sin rastros ni olor de (censurado) en absoluto. Lo que muestra que Wim Wenders jamás ha usado un baño público en su vida.

”The Substance” ganó el Premio al Mejor Guión este año. Es una película de horror, la segunda de la directora francesa Coralie Fargeat, y es deliberadamente asquerosa, porque desea que el público se sienta incómodo para transmitir la manera en la que Hollywood trata a las mujeres. Es muy buena por varias razones... pero le sobra la última media hora, donde, para reforzar la idea principal, la directora exagera el gore y retuerce innecesariamente la trama.

”Emilia Pérez” fue dirigida por el francés Jacques Audiard y ganó el Premio del Jurado este año. La trama ya tiende al realismo mágico —el capo de un cartel de droga mexicano decide convertirse en mujer— pero ni dos minutos después de comenzar, uno de sus personajes empieza a cantar y bailar mientras teclea un documento muy importante en medio de puestos de tacos. No pude sino pensar, “Fuck. Esta va a ser una película muy larga.”

En estos días, la calidad mínima de las películas que nos llegan es tal, que parece imposible hacer una pésima. “Emilia Pérez” es el tipo de película que sirve para calibrar. Quiere ser tantas cosas —musical, comedia, drama, thriller, retrato social— que termina siendo una ensalada. Su trama es tan creíble como la de una telenovela mexicana, y las escenas tipo musical dan vergüenza ajena (“Por favor, que ya no canten”). Pero lo peor es la forma en la que el director utiliza elementos del folclor mexicano sin entenderlos, y solo porque probablemente le parecen muy cool.

Por último, una pequeña joya. “Final Cut,” un remake francés de la película japonesa “One Cut Of The Dead,” se presentó en Cannes en 2022. Si puede vea la original; si no, la francesa es muy buena. Trata de zombies, pero de una manera inesperada. Si tiene oportunidad de verla, no lea ninguna reseña ni vea el trailer antes, para que no le eche a perder el gozo de descubrir qué es lo que realmente está sucediendo.