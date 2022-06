“Dance Fever”, una danza liberadora de Florence and the Machine

Cada regreso de Florence and the Machine es todo un acontecimiento, especialmente por la larga espera desde su último disco, ‘High As Hope’, publicado hace cuatro años, y desde el que el único material inédito han sido las canciones ‘Jenny of Oldstones’, para la banda sonora de la última temporada de la serie ‘Juego de Tronos’, y ‘Call Me Cruella’, de la película de Disney ‘Cruella’. Después de dos meses y medio desde que llegara el primer y espectacular adelanto de su nuevo material discográfico con el sencillo ‘King’, ‘Dance Fever’, el quinto álbum de Florence and the Machine, es ya una realidad, un disco de catorce temas de los que ya se conocían cuatro: ‘King’, ‘My Love’, ‘Heaven is Here’ y ‘Free’. TE PUEDE INTERESAR: León Larregui califica de ‘basura desechable’ la música de Bad Bunny Grabado principalmente en Londres durante la pandemia, que frustró el plan inicial de Florence Welch de producir su quinto trabajo en Nueva York inmediatamente después de la gira de ‘High As Hope’, ‘Dance Fever’ evoca todo lo que la artista, en pleno confinamiento, más echaba de menos: “los clubs, bailar en los festivales, el torbellino del movimiento y la unión y la esperanza de los reencuentros venideros”, según la nota de prensa con la que se anunció el disco.

Florence Welch lleva a una nueva dimensión su interés por épocas pasadas, como la Edad Media y el Renacimiento, fascinada ahora por la ‘coreomanía’ (fenómeno conocido también como baile de San Vito), un ritual en grupo extendido en Centroeuropa entre los siglos XIV y XVII en el que cientos de personas bailaban de forma salvaje hasta llegar a la extenuación, y, en algunos casos, a la muerte por puro agotamiento tras la danza. “Something’s coming, so out of breath / I just kept spinnin’ and I danced myself to death” (Algo viene, tan sin aliento / Seguí girando y bailé hasta morir), canta Welch en la canción ‘Choreomanía’, aunque ya había conseguido hacer bailar con dos de los adelantos del disco: ‘My Love’ y ‘Free’. TE PUEDE INTERERSAR: Subastarán en forma de NFT la canción “Como yo te amé” de Armando Manzanero Fue ese tipo de danza, entendida como forma de liberación y empoderamiento, una de las claves en sus primeros días de sobriedad tras caer el alcoholismo sobrepasada por la fama al comienzo de su carrera artística, y lo volvió a ser en pleno confinamiento, además de fuente de inspiración no sólo para el álbum si no para los vídeos de las canciones publicadas como sencillos.

UN ÁLBUM GRABADO EN PLENO CONFINAMIENTO Una danza liberadora de la que hace gala en el vídeo del tema ‘Free’, en el que habla de la ansiedad y de la depresión y de cómo el baile ejerce su fuerza liberadora: “But I hear the music/ I feel the beat/ And for a moment when I’m dancing, I am free” (Pero escucho la música, siento el ritmo, y por un momento, cuando estoy bailando soy libre), canta después de ironizar sobre si debería medicarse. ‘Free’ fue la última canción que Florence Welch escribió antes de que sus planes se vieran truncados por la pandemia apenas una semana después de haber empezado a trabajar en el álbum con el productor Jack Antonoff y tuviera que regresar a su hogar de Londres, donde continuó con la producción del disco en pleno confinamiento. Aislada en casa, transformó las canciones con la ayuda de Dave Bayley (vocalista de ‘Glass Animals’) con “guiños al dance, al folk, al Iggy Pop de los 70, a temáticas folk de añoranza del camino en plan Lucinda Williams o Emmylou Harris”, y aunque se planteó regrabar el material de vuelta al estudio en Nueva York tras los sucesivos confinamientos, no llegó a hacerlo, al considerar que el disco estaba destinado a ser así. TE PUEDE INTERESAR: Con su gira “2000s Pop Tour” Motel hace un viaje de nostalgia Lo cuenta en el vídeo exclusivo que acompaña al lanzamiento del álbum en la plataforma Spotify, “Dance Fever. The Album Experience”, en el que Florence Welch explica los pormenores de la producción del disco, el primero que la plataforma digital musical ha permitido reservar a sus usuarios para ser notificados en el momento de su lanzamiento.

No es la única iniciativa de la plataforma para promocionar el álbum: en la línea de la inspiración victoriana de la parte gráfica del álbum, Spotify ha inmortalizado a la cantante en tapices inspirados en los del siglo XIX, que sustituyen a las clásicas vallas publicitarias y que se exhibirán durante una semana en la Dulwich Picture Gallery, al sur de Londres, cerca del barrio de Camberwell donde creció. “He vuelto a mis raíces ‘maximalistas’ después del minimalismo de mis últimos dos álbumes”, bromea Welch en el vídeo publicado en la plataforma digital, en alusión a un diseño gráfico y a un estilismo que son ya su seña de identidad, y del que da buena muestra en los cuatro videoclips lanzados hasta la fecha. TE PUEDE INTERESAR: Johnny Depp y Jeff Beck anuncian nuevo álbum Los vídeos de las canciones ‘King’, ‘My Love’, ‘Heaven is Here’ y ‘Free’, dirigidos por la estadounidense Autumn De Wilde, se rodaron en Ucrania a finales de 2021.

“Siento que logré tomar todo lo que aprendí en los últimos 15 años y consolidarlo en este disco, en este arte, en los videos”, confesó Florence Welch sobre el quinto álbum de su banda, ‘Dance Fever’, en una entrevista con Apple Music previa al lanzamiento del disco. “Sentí que, si tenía que demostrarme algo a mí misma, de alguna manera lo hice en este disco”. Tras la publicación del álbum, Welch señaló ‘Dream Girl Evil’ como su canción favorita de ‘Dance Fever’, un tema sobre no ser vista como ángel o demonio, sino “simplemente como ser humano”. “Fue liberador escribirla”, publicó en sus redes sociales.

Sobre ‘King’, primer y potente adelanto del álbum, y toda una oda al empoderamiento femenino y de la propia artista, confiesa que es “una canción caída del cielo”, escrita en el que llegó a pensar que no sería capaz de volver a escribir una canción, y que compuso también antes de la pandemia, aunque como otras del disco podría haber sido inspirada por ella. Florence and The Machine presentará su nuevo álbum en directo en una gira internacional que comenzará en Canadá el próximo septiembre y para la que de momento hay fechas anunciadas también en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Nueva Zelanda.