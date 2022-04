Daniel Craig se enferma de COVID-19, Broadway suspende “Macbeth”

TE PUEDE INTERESAR:

La última vez que Craig actuó en Broadway fue en 2013 en la obra de “Betrayal” de Harold Pinter, junto a su mujer Rachel Weisz y con la dirección de Mike Nichols.

Craig también actuó junto a Hugh Jackman en “A Steady Rain” en 2009.

Com información de la Agencia The Associated Press.