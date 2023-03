Medios locales del Reino Unido confirmaron que Daniel Radcliffe y su pareja, la actriz Erin Darke, de 38 años, están a la espera de su primer hijo. Un portavoz de la estrella de Harry Potter reviró que el actor, de 33 años, confió la noticia a Daily Mail.

Ambos llevan más de una década juntos, y se declararon “absolutamente emocionados” de iniciar esta nueva etapa, que los convierte en padres primerizos.

“Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Le dijeron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento increíblemente emocionante”, reveló una fuente cercana a la pareja a The Mirror.