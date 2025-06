Acordeones, confusión y abstencionismo marcan la jornada electoral en Saltillo

Tal como se había advertido en días anteriores, algunas personas acudieron a las casillas con “acordeones”, guías con instrucciones específicas sobre cómo y por quién votar. En particular, en la casilla ubicada en la escuela primaria Herminio Jiménez Aguirre, en la colonia Brisas, de Saltillo , un pequeño grupo de mujeres se encontraba en la entrada de las instalaciones indicando a otras personas por quién debían votar. En otro caso, un adulto mayor ingresó con una hoja en la mano solicitando “sus seis boletas”, aunque el número correcto era 10.

‘FALTA POR LIMPIAR EL PODER JUDICIAL’

La señora María Guerrero Rangel manifestó haber salido a votar pues considera que el Poder Judicial es el que falta por “limpiar”, además de que “se han visto muchos cambios con esta presidenta”. “Falta mucho por limpiar todos los temas de delincuencia que tenemos y que no podemos salir con confianza. Le quiero mandar un saludo a la presidenta, la señora Claudia Sheinbuam, que ha hecho mucho para nosotros que somos, como le digo, a lo mejor muy ignorantes, pero no estamos tontos como para no darnos cuenta de la diferencia que ha habido”, dijo.