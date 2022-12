DC vs ¿DC?... Crisis económica o creativa pega a los filmes de héroes; ¡Adiós Henrry Cavill y Gal Gadot!

Se avecinaban los estrenos de ‘ Black Adam’, ‘Shazam: Fury of the Gods’, ‘The Flash’ y el muy prolongado ‘Aquaman 2’.

El futuro de los héroes de DC se veía con ilusión y con la esperanza de dar al público historias y filmes para recordar y aunque no se admita formalmente hacerles frente a los héroes de su competencia.

La tensión se podía sentir en las oficinas de Warner y en los sitios especializados en donde no veían tan con buenos ojos la restructuración y hasta creación de DC Studios.

Y desde redes sociales cayó otra de las bombas, la película esperada por los fanáticos ‘ Wonder Woman 3’ quedó cancelada . ¿Los motivos? En ese entonces en Twitter surgió el rumor que se debió a que la directora de las anteriores entregas, Patty Jenkins se negaba a “alinearse” a los nuevos planes de la franquicia diseñaba para el futuro de DC.

Henrry Cavill desde su cuenta de Instagram también confirmó su salida del Universo DC.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre”, explicó el actor británico. “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó. “El cambio de guardia es algo que ocurre. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, concluyó Cavill.

Según Hollywood Reporter la nueva cinta de Superman contará los primeros años de un héroe joven ya con la capa puesta, lejos de la historia que ya se contaba con Henrry.