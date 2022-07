De María Félix a Meche Carreño

El estreno de la cuarta entrega de telenovelas de “Vencer ...” en Las Estrellas pasó a segundo término, con la apertura de la plataforma Vix Plus con dos nuevas producciones del binomio Televisa-Univisión.

De estas dos producciones, la que más expectativa había causado sin lugar a dudas, desde cuando se le dio luz verde y que en este espacio comentamos oportunamente, fue la bioserie sobre la gran diva del cine mexicano, María Félix, bajo la batuta de Carmen Armendáriz, hija a su vez de uno de los galanes de la misma “Doña”, Pedro Armendáriz, en clásicos de cine como “Enamorada” (“Emilio “Indio” Fernández, 1946), o “La Bandida” (Roberto Rodríguez, 1962). Carmen, desde su trabajo como productora de la serie de culto “Hora Marcada” (1988), dio sus primeras oportunidades a nivel profesional a los entonces jóvenes cineastas Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, y había dejado en claro su talento propio para este tipo de empresa.

Habiendo trabajado con anterioridad en un buen refrito de la telenovela “La Usurpadora” (2019) con la actriz Sandra Echeverría, haciendo un doble papel que por su buen desempeño bajo la dirección del cineasta Francisco Franco le dio a ganar un premio TVyNovelas, el hecho de que a Sandra se le diera la oportunidad de personificar un papel tan demandante como el de “La Doña” se nos hizo más afortunado, por ejemplo, que el que se adjudicó por cuenta propia como también productora Eiza González en su respectiva biopic hollywoodense. Pero que decepción fue ver el primero de dos capítulos ya disponibles en Vix Plus de Sandra Echeverría dando la intro a su historia en “María Félix-La Doña”, tanto en actuación como caracterización.

Habrá que ver a Sandra Echeverría en acción más adelante, pero lo que nos quedó claro en el primer capítulo cuando menos de “María Félix-La Doña” es que más que una bioserie que pudiera competir con otras como la de Isabel Allende (Amazon Prime) o “The Crown” en Netflix (eso sin contar la que sería más contemporánea a la Félix como “Santa Evita”, sobre Eva Perón, que en estos días inicia por Star Plus) debía aprovechar sus grandes virtudes de producción para elevar el nivel de telenovela que le ha dado su directora Mafer Suárez (“Mujeres Asesinas”) tanto a Sandra Echeverría en esa intro o Guillermo García como su padre, sobreactuar a gusto, contrastando con una gran revelación como Ximena Rubio haciendo a la María Félix joven, entre la niña y la adulta.

El mismo jueves 21 de julio, en que se estrenaron los dos primeros episodios de “María Félix- La Doña”, Vix Plus estrenó los ocho episodios que conforman “La Mujer del Diablo”, una no menos pretenciosa serie donde un José Ron muy viciado por las telenovelas no logra encajar en química con la guanajuatense Carolina Miranda, como si lo consiguió con el colombiano Manolo Cardona en “¿Quién mató a Sara?”, o el mexicano Pedro Fernández en “Malverde: El Santo Patrón”, ambos éxitos de Netflix, pero qué se puede esperar de los inflados productores de éxitos de Las Estrellas como los refritos de “Si nos dejan” o “Los Ricos También Lloran”.

Por si fuera poco, también el jueves falleció otra leyenda del cine, Meche Carreño, quien como “La Doña” hizo solo una telenovela: “Siempre habrá un mañana” (1974), producida por Valentín Pimstein.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com