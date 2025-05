Giorgio Moroder, el Salón de la Fama y Michael Bolton

El pasado 26 de abril, apenas unos días después de nuestro compatriota Alberto Vázquez, fue el compositor y también actor de origen italiano, Giorgio Moroder, quien cumplió 85 años de edad.

Moroder, conocido con el apodo de “El Padre de la Música Disco” debido a que su trabajo con sintetizadores fueron una influencia decisiva para géneros que se consolidaron en los años 80, poco después de la época disco, como el new wave, el tecno y la música electrónica, dejando en el cine también un importante legado en medio de las dos décadas al ganar 3 premios Oscar tanto para la Mejor Música del clásico de 1978 dirigido por el cineasta británico Alan Parker “Expreso de Medianoche” así como a la Mejor Canción de 1983 para “Flashdance” por “What a Feeling”, interpretada por la cantante boricua Irene Cara y “Top Gun” por la balada “Take My Breath Away” del grupo Berlín.

Un día después de este festejo, durante la transmisión del popular “reality show” norteamericano “American Idol” donde desde hace poco más de dos décadas se busca talentos relacionados a la música , se dieron a conocer los nombres de los artistas que el próximo mes de noviembre serán inducidos durante su respectiva ceremonia de premiación al Salón de la Fama del Rock and Roll, y tal y como ha ocurrido en los últimos años ya no fue sorpresa que muchos de ellos no fueran precisamente exponentes de forma exclusiva del género del rock and roll.

Así, entre los homenajeados están la banda de rock Bad Company; el rocanrolero Chubby Checker; la leyenda del rock Joe Cocker (quien hablando de premios Oscar fue inintérprete de la ganadora de la estatuilla dorada a la Mejor Canción de 1982 por el tema a dueto con Jennifer Warnes de “Reto al Destino”: “Up Where We Belong”); la popera Cyndi Lauper; el hip hopero Outkast; una de las mejores bandas exponentes del grunge de los 90, Soundgarden y los también rockeros de The White Stripes. Muchas felicidades a todos ellos.

Y aunque por lo general procuramos en estos espacios terminar con notas agradables hoy haremos una excepción al comentar que, luego de no saber de él por algún tiempo, a mediados de esta semana volvió a ser noticia uno de los más exitosos baladistas de finales de los años 80 y principios de los 90: el cantante estadounidense Michael Bolton al “abrirse de capa” con la revista People y comentar que, aunque padece de un cáncer cerebral que le diagnosticaron desde el año 2023, “sucumbir al desafío no es una opción”.

Bolton, recordado como intérprete de clásicos como “Sitting On the Dock of the Bay” o “When a Man Loves a Woman”, entre otros más, cuenta hoy con 72 años, y aunque en el 2024 anunció que se alejaría de los escenarios sin especificar la razón de ello, hoy pasa tiempo de calidad con su familia en su casa del estado de Connecticut, asegurando que que “quiere seguir adelante” y que “todavía queda mucho por hacer en cuanto a la lucha”.

