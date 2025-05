¿Sí terminaron? Responde Selena Gómez a rumores de su ruptura con Benny Blanco

En medio de una ola de especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de Benny Blanco, Selena Gomez optó por el silencio... y una imagen.

Sin emitir declaraciones públicas, poco después de las acusaciones, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que el productor aparece cargando a un bebé y a un perro, una estampa familiar que muchos interpretaron como una señal clara de que la relación sigue en pie. La publicación fue acompañada por otra imagen de la propia Selena, sonriente, mirando a la cámara.

Ahora, ha compartido un video en su Instagram, donde muestra una sesión de fotos muy romántica junto a Blanco, anunciando la publicación del álbum “I Said I Love You First... And You Said It Back”.

Los rumores habían comenzado a circular tras la difusión de una teoría en redes sociales, particularmente en la plataforma X, donde se aseguró que Blanco había comenzado a seguir la cuenta de OnlyFans de Theresa Marie, amiga cercana de Selena.

Poco después, la cantante dejó de seguir a Theresa en redes sociales, lo que avivó las versiones de una posible traición. Algunos usuarios incluso señalaron que Benny y Theresa habrían sido vistos cenando juntos, y que ella celebró públicamente que Blanco fuera nombrado uno de los hombres más sexys del año por People.

Lejos de confirmaciones o confrontaciones, Selena también usó sus redes para expresar su entusiasmo por el nuevo álbum que realizó junto a su prometido, I Said I Love You First.

“Muy agradecida por todo este proceso. Espero que disfruten el resto del álbum. Por alguna razón siento que no he terminado”, escribió la intérprete, dando a entender que el vínculo profesional y personal entre ambos sigue fortaleciéndose.

Comprometidos desde diciembre de 2024, Selena y Benny han reiterado que no tienen prisa por casarse y que están organizando su boda con calma. En entrevistas recientes, Gomez ha revelado que su enlace será poco convencional y que planean omitir algunas tradiciones.

“No creo que estemos considerando tener uno de esos bailes porque son un poco... Me siento avergonzada”, dijo entre risas en el pódcast Table Manners.

Hasta ahora, ni Selena ni Benny han hecho declaraciones directas sobre los rumores. Pero con sus publicaciones, la cantante parece dejar claro que, al menos por ahora, su relación sigue firme.

(Con información de El Universal)