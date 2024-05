¡De nuevo al quirófano! Daniel Bisogno dice estar listo para recibir un trasplante de hígado

“ Uno oye la palabra e inmediatamente te espantas, cuando me lo dijeron casi me muero del terror, pero después fui entendiendo; el doctor que me va a operar hace tres operaciones de este tipo diarias ”, aclaró.

Asimismo, declaró que sólo está en espera de recuperar su masa corporal ideal y de ser notificado que el órgano esté listo, ya que informó que su cuerpo se adaptará bien al trasplante.

TENDREMOS BISOGNO PARA RATO

De la misma forma, el conocido conductor también informó que buscará conservar su salud con más cuidados, ya que espera poder convivir más tiempo con su hija Michaela, pues el fallecimiento de su madre Aracely le afectó anímicamente.

“Siempre he tenido miedo de morir las tres veces que he ingresado al hospital, pero me gustaría que la gente me recuerde con una sonrisa”, expresó Bisogno.