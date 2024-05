¡De regreso al mundo distópico! Una entrevista ‘Furiosa’ junto a Anya Taylor Joy y Chris Hemsworth por su estreno el jueves en México

Con el nombre en español de ‘ Furiosa’ que la describe perfectamente , para alguien como Anya que también habla perfectamente como los latinos, (aunque no se note el acento argentino en el cine) es perfecto para Chris Hemsworth que también está aprendiendo nuestro idioma con la esposa española Elsa Pataky, aunque él no tuvo que cambiar su verdadero acento australiano, el mismo del ‘ Mad Max’ original de Mel Gibson.

Anna Taylor Joy: Yo diría que es la historia de una mujer comprometida con una imposible esperanza. La vemos pasar por todo, sin que nada logré destruir sus esperanzas. Y es un honor interpretar un personaje así. Me enamoré de ella desde que la vi con la actuación de Charlize Theron, aunque nunca imaginé que iba a tener esta oportunidad. También creo que, mas que ninguna otra película, esta producción tiene todo para los fans de Mad Max. Hay momentos en que yo misma sentí que las escenas son verdaderas. No puedo creer que haya sido un trabajo tan increíble y no veo la hora que el resto del mundo la disfrute en una sala de cine, porque hay que verla en una pantalla grande para ver los detalles de George Miller.

¿ES VERDAD QUE LA ELECCIÓN DE CHRIS HEMSWORTH NO FUE TAN INSTANTÁNEA COMO ANYA TAYLOR JOY?

George Miller: Al contrario. Hacía tiempo que teníamos el guion terminado, pero no se nos ocurría ningún actor porque no es un personaje para nada usual. Tiene algo único en su personalidad. Y cuando me encontré con Chris, hablamos, tuvimos nuestra conversación y me di cuenta que él tenía básicamente las diferentes dimensiones que necesitábamos

Anna Taylor Joy: Básicamente, Chris es muy divertido.

George Miller: Exactamente, es lo que trataba de explicar.

Chris Hemsworth: No es muy cómodo hablar sobre lo bueno que soy (Risas).

George Miller: Con Chris, yo le vi el sentido a la dimensión que podía tener este personaje. Es algo que no se sabe hasta que se logra, hasta que vimos nacer al personaje. De hecho, es muy extraño estar hoy con ellos porque siento que en el cine son dos personas totalmente diferentes. Es muy curioso, muy extraño, pero es así.

¿Y CHRIS HEMSWORTH QUÉ OPINA DEL CARISMA DEL PERSONAJE MÁS ENDIABLADO DE DEMENTUS?

Chris Hemsworth: Lo mejor está en el guion que yo incluso ya había leído muchos años antes de empezar con el rodaje, cuando nos encontramos con George por primera vez. Mostraba en detalle este individuo, con cierto carácter, que quiere dejar al grupo de motociclistas y esta tribu de nómades para inspirarlos con algo positivo o darles cierta esperanza, con la evidente necesidad de cierto elemento carismático. Y por eso quisimos conservar ese tono con algo de humor, espontaneidad y cierto lado oscuro como si fuera un dictador de nuestra historia. La forma en que se mueve o se vista, la forma en que habla, tiene mucho de manipulación, al mismo tiempo que habla como diciendo “Yo sé cuáles son tus problemas y tengo la respuesta” sabiendo como desarmar a la gente para ganar su confianza con un buen sentido del humor.