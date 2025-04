En sus primeros 100 días, Trump lucha por acabar con las guerras en Ucrania y Gaza

Medir a un presidente de Estados Unidos por sus primeros 100 días en el cargo es una tradición arbitraria, aunque consagrada, en Washington. Y negociar acuerdos de paz entre partes beligerantes intransigentes es típicamente el trabajo de años, no de semanas.

WASHINGTON- Pero a medida que el presidente republicano se acerca al día 100 de su segundo mandato, está luchando por cumplir dos de sus mayores promesas de campaña en política exterior y no está tomando bien las sugerencias de que está quedando corto. Y después de criticar al presidente Joe Biden durante la campaña por impedir que Israel llevara a cabo ataques en sitios nucleares iraníes, Trump ahora se encuentra dando una oportunidad a la diplomacia mientras intenta frenar el programa nuclear de Teherán.

Y Trump no ha ocultado su frustración, particularmente sobre la guerra en Ucrania, que durante mucho tiempo ha desestimado como un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses y de vidas perdidas en el conflicto.

El secretario de Estado Marco Rubio ha advertido que la Casa Blanca está lista para retirarse si Ucrania y Rusia no logran un progreso sustancial hacia un acuerdo de paz pronto.

En ese encuentro, tanto Trump como el vicepresidente JD Vance reprendieron al líder ucraniano por no estar suficientemente agradecido por la asistencia de Estados Unidos en la lucha para repeler a las fuerzas invasoras de Rusia antes de pedirle que abandonara los terrenos de la Casa Blanca.

Y Trump, en días consecutivos la semana pasada, criticó a Zelenskyy por “prolongar” el “campo de matanza” y luego al presidente ruso Vladímir Putin por complicar las negociaciones con un “muy mal momento” al lanzar ataques brutales que golpearon Kiev.

Pero para el viernes, Trump estaba expresando optimismo nuevamente después de que su enviado especial Steve Witkoff se reuniera en Moscú con Putin. Tras las conversaciones, Trump declaró que las dos partes estaban “muy cerca de un acuerdo”.

Menos de 24 horas después, Trump estaba nuevamente abatido después de reunirse con Zelenskyy al margen del funeral del papa Francisco, expresando dudas en una publicación en redes sociales de que Putin desea forjar un acuerdo.

”Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas”, declaró Trump sobre Putin y el continuo bombardeo de Rusia en Ucrania.

Trump nuevamente expresó frustración con Putin en un intercambio con reporteros el domingo por la noche. “Quiero que deje de disparar, se siente y firme un acuerdo”, indicó Trump. “Tenemos los confines de un acuerdo, creo. Y quiero que lo firme y termine con esto”.

El Kremlin declaró el lunes un alto el fuego en Ucrania del 8 al 10 de mayo mientras Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, James Hewitt, sostuvo que Trump sigue comprometido a lograr un acuerdo y está “más cerca de ese objetivo que en cualquier momento durante la presidencia de Joe Biden”.

”Dentro de los 100 días, el presidente Trump ha llevado tanto a Ucrania como a Rusia a la mesa de negociaciones con el objetivo de llevar esta horrible guerra a una resolución pacífica”, señaló Hewitt. “Ya no es una cuestión de si esta guerra terminará, sino de cuándo”.

LA PAZ EN GAZA SIGUE SIENDO ESQUIVA

Trump comenzó su segundo mandato con cierto impulso para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Su enviado Witkoff, antes un empresario inmobiliario de Nueva York, se unió al asesor saliente de Biden para el Oriente Medio, Brett McGurk, para lograr que Israel y Hamás acordaran un acuerdo de alto el fuego temporal que entró en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump.

En vísperas de su regreso al cargo, Trump se atribuyó todo el crédito por lo que llamó un acuerdo “épico” que llevaría a una “paz duradera” en el Oriente Medio.

El alto el fuego temporal llevó a la liberación de 33 rehenes retenidos en Gaza y la liberación de aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

Pero la tregua colapsó en marzo y los combates se reanudaron, con las dos partes incapaces de llegar a un acuerdo para el regreso de 59 rehenes restantes, más de la mitad de los cuales aparentemente están muertos.

Las condiciones en Gaza siguen siendo desoladoras. Israel ha cortado toda la ayuda al territorio y sus más de dos millones de personas. Israel ha disputado que haya una escasez de ayuda en Gaza y dice que tiene derecho a bloquear la asistencia porque, afirma, Hamás se apodera de los bienes para su propio uso.

Trump, mientras volaba a Roma el viernes para el funeral del papa, dijo a los reporteros que está presionando “muy duro” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que lleve alimentos y medicinas a Gaza, pero desestimó las preguntas sobre cómo está respondiendo el líder israelí a su llamado.

”Bueno, él sabe todo al respecto, ¿de acuerdo?” afirmó Trump.

Hewitt, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, rechazó la noción de que Trump ha fallado en su esfuerzo por encontrar un desenlace al conflicto de Gaza, culpando directamente a Hamás.

”Si bien seguimos trabajando para asegurar la liberación de todos los rehenes restantes, Hamás ha elegido la violencia sobre la paz, y el presidente Trump ha asegurado que Hamás siga enfrentando las puertas del infierno hasta que libere a los rehenes y se desarme”, manifestó Hewitt.

El equipo de Trump dice que el presidente ha acumulado más victorias en política exterior que cualquier otro presidente de Estados Unidos tan temprano en un mandato.

La Casa Blanca cuenta entre sus primeras victorias la invocación de una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar a migrantes venezolanos que acusa de ser miembros de pandillas, asegurar la liberación de al menos 46 estadounidenses detenidos en el extranjero y llevar a cabo cientos de ataques militares en Yemen contra militantes hutíes que han estado atacando buques comerciales en el Mar Rojo.

TRUMP ESPERA UN ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN

La Casa Blanca también lanzó este mes conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, un nuevo impulso para resolver otro de los problemas de política exterior más delicados que enfrenta la Casa Blanca y el Oriente Medio.

Trump dice que su administración está avanzando en su esfuerzo por asegurar un acuerdo con Irán para desmantelar el programa nuclear de Teherán.

Witkoff voló directamente de reunirse con Putin en Moscú a Mascate, Omán, para participar en conversaciones el sábado, el tercer encuentro entre funcionarios estadounidenses e iraníes este mes.

Estados Unidos y otras potencias mundiales alcanzaron en 2015 un acuerdo nuclear integral a largo plazo que limitaba el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Pero Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018, calificándolo como el “peor acuerdo de la historia”.

Desde que Trump se retiró del acuerdo, Irán ha acelerado su producción de uranio casi de grado armamentístico.

El presidente manifestó el viernes que está abierto a reunirse con el líder supremo iraní Alí Jamenei o el presidente Masoud Pezeshkian, mientras también indica que la acción militar —algo que Israel promueve — sigue siendo una opción.

A medida que Trump expresa cada vez más su preferencia por la diplomacia en lugar de la acción militar, los halcones de Irán en casa lo instan a proceder con cautela en su búsqueda de un acuerdo que defina su legado.

”Los iraníes tendrían el argumento de que obligaron a la misma persona que dejó el acuerdo muchos años después, después de resistir la máxima presión, a un acuerdo igual o peor”, aseveró Behnam Ben Taleblu, director senior del programa de Irán en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Pero Trump quiere una solución, y rápido.

”Creo que habrá un acuerdo allí”, dijo Trump el domingo. “Eso va a suceder muy pronto”.

Por Aamer Madhani, The associates Press.