De un segundo a otro

Para las asociaciones y rescatistas, el pan de cada día es recibir decenas de reportes de perros y gatos perdidos, abandonados, enfermos, lesionados y a punto de morir. El “Tengo a este perrito pero no lo puedo resguardar” o “Mis vecinos amenazan con llamar a la perrera” son solo clásicos que ya conocemos. El problema es claro; hay sobrepoblación de animales en las calles y los números se nos han salido de las manos, pero no podremos controlarlos si no atacamos el problema de raíz esterilizando, adoptando y cuidando a nuestras mascotas para evitar que terminen en la calle.

Como hemos dicho, hay cerca de 27 millones de animales sin hogar en nuestro país, y el 70% de ellos llegaron a la calle por abandono, por lo que podemos decir que el resto se compone de animales que nacieron en la calle o algún día tuvieron un hogar y se perdieron. Se dice que en una camada de 10 cachorros, 9 de ellos terminarán en la calle por distintas razones. Queremos retomar este tema porque si bien sabemos, diciembre es el mes maratónico de perros perdidos, las mañanas del 25 de diciembre y el 01 de enero no son muy lindas para quienes pierden a sus mascotas tras las noches de pirotecnia. Si bien no podemos evitar que la gente inconsciente siga usando pirotecnia, podemos extremar medidas de precaución para no perder a nuestras mascotas, esas ya las hemos explicado por acá y estaremos hablando más de eso en nuestras redes sociales estos días.

Sin embargo, las fiestas decembrinas no son la única época del año en la que se pierden mascotas, esto pasa a diario. Los motivos o “accidentes” más comunes son precisamente por descuido. De entrada te recomendamos que tu mascota use su collar con placa permanentemente. En su placa debes incluir su nombre, tu teléfono e indicar si está esterilizado (que debería estarlo), sobre todo si es de raza pues mucha gente se los queda para cruzarlos y vender cachorros. Cuando un animalito se pierde y trae placa de identificación es mucho más probable que lo recuperes, sobre todo con la gran ventaja que tenemos con las redes sociales. Hemos escuchado miles de historias sobre perros que se perdieron porque se zafaron de la cadena al pasear, o que los empleados domésticos o trabajadores en el hogar dejaron la puerta abierta y el perro salió corriendo. Cuando haya visitas o gente externa a tu familia en casa, es más que indispensable que tu lomito tenga su placa puesta. Te recomendamos resguardarlo en un lugar seguro y asegurarte de que no haya rutas de escape, a veces los animalitos pueden ponerse nerviosos cuando hay desconocidos en casa e intentarán esconderse o huir.

No subestimes a tu mascota y lo que podría hacer para escapar; trepar rejas, árboles, contorsionarse para pasar entre barrotes o cavar un túnel bajo tierra para escapar como narcotraficante. Un animalito asustado y con adrenalina puede saltar, trepar, correr y empujar con mucha más fuerza de la que imaginamos. Tampoco confíes de más en él; mucha gente pasea a sus perros sin correa porque confían en su obediencia pero tampoco es el ideal sobre todo en zonas de tráfico o donde puede haber más peligros que puedan alterarlo, provocar accidentes o peleas con otros animalitos. En el caso de los gatos es un poco más complicado, pues les gusta explorar los alrededores y son excelentes acróbatas y trepadores. Sin embargo, son mucho mejor ubicados que los perros (tienen un sentido de orientación increíble) y muy probablemente sabrán regresar a casa. Los gatitos esterilizados tienden a hacerse más hogareños y dejarán de salir a vagar por ahí, otro motivo por el que te recomendamos que esterilices a tu minino.

Cuida a tu mascota, siempre queremos pensar que nada malo va a pasar, pero los accidentes pasan de un segundo a otro. Seamos dueños responsables y contribuyamos a reducir el número de animalitos en las calles.

Rita junto con los casi 40 perritos de Brigada Rescate que ya están listos para ser adoptados y darte mucho amor, esperan muy pronto encontrar un hogar. Esperamos que sigas leyéndonos y que nos sigas en nuestras redes sociales como “Brigada Rescate Saltillo” en Facebook e Instagram. #Juntosdejamoshuella