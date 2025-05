¿Qué le pasó? Abandona Lupillo Rivera ‘La Casa de los Famosos All Stars’ de Telemundo

La tarde de este miércoles 30 de abril la producción de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ de Telemundo anunció la salida de un participante importante, y entre los nombres barajados sonaban Niurka y Lupillo Rivera, siendo este último quien decidió abandonar el show.

“Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder”, dijo entre lágrimas el cantante de regional mexicano para sorpresa de sus compañeros, sobre todo de sus aliados del popular Cuarto Fuego.

“Una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en ‘La Casa de los Famosos’, la he pasado bien, la he pasado mal, le pido una disculpa a esta producción”, dijo el hermano de Jenni Rivera ante las cámaras y sus compañeros.