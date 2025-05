Bebé de Lupita TikTok: acusan a Hospital Materno Infantil de Monterrey de filtrar información y negligencia

“Se está filtrando información de adentro, eso no lo están respetando. Por qué nos exigen que nos salgamos y no exigen adentro que no se grabe [...] por qué permiten que las personas y las enfermeras graben adentro, eso no está bien. Hay videos de Lupita adentro”, se reclamó escuchar a una persona en el video.

TE PUEDE INTERESAR: Pareja de ‘Lupita TikTok’ confirma matrimonio con una menor de edad: ‘Yo tenía 29’ años

No obstante, un aparente reportero pidió que se le brindara información de la menor a los padres; sin embargo, el personal se negó.

Aunque, tras la viralización del video, se sabe que los padres de la bebé han recibido una supuesta actualización, presuntamente los médicos informaron de la posibilidad de que la menor sufra muerte cerebral.