¡De vuelta a los 90’s! Conquista Daniela Luque con su personaje en ‘Nadie Nos Va a Extrañar’ de Prime

Aunque fue estrenada a inicios de agosto la serie ‘Nadie Nos Va a Extrañar’ continúa en el top de lo más visto en la plataforma de Prime de Amazon, y la felicidad no sólo es esa sino que es un producto mexicano. Por lo que Daniela Luque habló sobre su paso por el proyecto y los retos que enfrentó al formar parte del elenco. La serie narra las aventuras de un grupo de amigos adolescentes en los años 90 quienes se dedican a vender tareas y trabajos a compañeros de escuela, por lo que si son descubiertos será su fin escolar. Aunado a eso lidian con sus emociones, dudas y batallas emocionales y en casa. Es ahí donde entra el personaje de la maestra ‘Ilse’ al cual Daniela le da vida, inspirada en su propia experiencia de compartir con jóvenes, sin embargo esta aliada de los jóvenes tiene algo en particular que la hace un personaje entrañable.

¿CÓMO TE SIENTES DE LA RESPUESTA DEL PÚBLICO? Me parece algo sumamente emocionante y conmovedor, que es un proyecto que fue muy cuidado a su vez, y que además la gente lo esté recibiendo de un lugar muy amoroso y está tomando temáticas muy importantes. ¿CÓMO LLEGASTE A ESTE PROYECTO? Fue un proceso de casting a través de mi agencia, me mandaron estos personajes y yo hice ese tape y después me llamaron a callback, con otros compañeros actores y estuvo presente el director y los dos guionistas, el primer y luego me llamaron al segundo callback y ahí estaban ya varios chicos que se quedaron en la serie. Tardaron un rato no recuerdo cuanto y así fue muy emocionante. Luque se dice contenta de tener un enlace con el público, de hecho es parte de lo que resalta como consecuencia de haberse sumado a este proyecto escrito por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA DAR VIDA A ‘ILSE’? Principalmente el perfil de esta maestra, primero ubicar la época, mujer lesbiana, maestra como una persona en una epoca particularmente homofóbica. Era un prejuicio y una situación muy fuerte ser homosexual, en esa época específicamente, siempre lo ha sido.Yo es que haya tenido maestras así abiertas mentalmente, yo en un momento empecé un camino de docencia con jovenes que querían actuar, y digamos de ahí me basé en la experiencia de trabajar con jóvenes que no están lejanos a mi edad, pero me basé en esas experiencias un poco lo que tengo puedo brindar ese tipo de consuelo. ¿QUÉ REPRESENTA ESTE PROYECTO EN TU CARRERA? La verdad es que en mi carrera es muy curioso como muchas veces me han dicho que soy una persona que es camaleónica, pero específicamente con esta maestra me dio un posibilidad de rango actoral que he recibido muchos comentarios de muchas personas en donde dicen que ellos pueden verme e imaginarme como este personaje, que es ruda, revolucionaria, de alguna manera es una mujer que ha hecho y marca una cierta diferencia en la época en la que está viviendo y utiliza la docencia y cariño para la juventud.