‘No voy a ofrecer nunca una disculpa’ Rompe el silencio Adrián Marcelo tras su paso en ‘La Casa de los Famosos México’

Entre risas, con chistes de doble sentido, burlas de las personalidades y acciones de sus compañeros Adrián Marcelo abrió por primera vez su corazón y compartió sus experiencias de primera mano sobre su paso en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’.

Son casi dos semanas que concluyó un reality de Televisa, sin embargo las secuelas y reacciones de los participantes siguen vigentes, y una de las más esperadas del público y los seguidores, en especial del conductor regio.

“Estuve cuarenta y tantos días ahí, se acabaron los contratos, bienvenido a ‘Hermanos de Leche’. No estaba tardando por hacer expectativa o lucrar. Era un tema contractual que no podía emitir este tipo de opiniones a la que estoy acostumbrado porque por miedo también a que no se me liquidara, pero no, quedó en términos maravillosos”, expresó entre los primeros minutos.