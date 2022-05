‘Defienden’ personajes a Eugenio Derbez de Emilio Azcárraga; insiste que ‘sí está vetado’ y que la Familia P. Luche ‘le pertenece’

Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon. A demás tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? “¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?”” escribió el comediante en Twitter.

Insistió en que si no existiera el veto durante la presentación de su nueva película con Star+ hubiesen asistido los programas de espectáculos a cubrir el evento, sin embargo dijo, no fue así.

“ Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas! ¡Óigame no! ¡Mejor Paty Chapoy me recibió en su programa!” continuó en el hilo de Twitter el esposo de Alessandra Rosaldo.