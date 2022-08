Denuncia Alicia Machado a Donald Trump por abuso; fue secuestrada por él por 25 días

“Yo nunca supe a que me llevaban [...] pero cuando salí vi que eran más de 80 periodistas de todo el mundo. Fui como su ratón de laboratorio, yo solo me reía porque no podía hacer más. Estuve en la bicicleta y me acerqué y le dije ‘no quiero hacer eso’ y me respondió ‘pues no me importa porque estoy pagando por esto’. Nunca en mi vida un hombre me había hecho sentir con tanto temor en mi vida”, dijo.

Además, detalló que había permanecido secuestrada en la casa de Trump alrededor de 25 días por capricho de este y que incluso sufrió abuso psicológico de su parte.

“Me acuerdo una vez que en Mar-a-lago [Florida] su casa, a mí me tuvieron ahí casi secuestrada como 25 días. En ese momento en Estados Unidos yo era menor de edad”, declaró Machado.