Denuncia esposa de Mauricio Barcelata a conductor de Bandamax por abuso

Desde el foro de ‘Venga La Alegría’ Mauricio Barcelata junto a su esposa María José Suárez abrieron su corazón y con fuerza en televisión en vivo confirmaron la denuncia que esta última hizo una denuncia legal en contra del conductor Luis Fernando ‘Chito’ Villegas de haber abusado de ella hace unos años.

El daño sexual lo sufrió la esposa del conductor luego de haber sido intoxicada con una sustancia que produce mareos, somnolencia y sedación.

”Tengo a la mejor abogada que es mi hermana, ella creó la asociación ´Voces humanizando la justicia´, y empecé ayudarla pero callada, hasta que llegó un momento en que dije: ´- ¿Cómo hago para ayudar a otras si no me ayudó a mí? ´, levanté una denuncia, me siento hecha pedazos, estoy rota, me estoy tratando de reconstruir desde el fondo”, precisó