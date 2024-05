Jennifer Aniston y Reese Witherspoon revelan cómo ‘predijeron’ el futuro en ‘The Morning Show’

JA: “A mi me gustaría mostrar el principio de la historia entre Alex y Chip Black (Mark Duplass). Pero con los últimos pasos que vimos con mi personaje al final de la tercera temporada, veremos cómo termina funcionando estar en semejante posición y que tan graciosamente me toca caminar por esa nueva ruta”.

JA: “Insisto que es lo que pasó también la primera temporada con el movimiento #MeToo o la segunda temporada con COVID y la tercera temporada con los derechos del aborto cuestionados por la justicia. Pasan tantas cosas en la vida real que nuestra serie las vive al mismo tiempo. Y no hay nada mejor que mostrar lo que pasa detrás de cámaras al mismo tiempo que se ven conversaciones de la vida real. Y con todo lo que estamos viviendo, no nos van a faltar nunca ese estilo de historias”.

Los más fieles admiradores de ambas actrices saben muy bien que no es la primera vez que trabajan juntas. Reese ya había interpretado a la hermana menor de Jennifer, en la sexta temporada del superéxito de ‘Friends’. Ellas eran Rachel y Jill Greene, las hijas malcriadas, que también volvieron a aparecer en la novena temporada, solo que esta vez Reese fue reemplazada por Christina Applegate. Y aunque es un gran secreto, algunos rumores señalan que las tres aparecerán por primera vez, juntas, en ‘The Morning Show’ ( hay quienes apuestan que Christina incluso podría llegar con aquel personaje de Veronica Corningstone, la conductora del programa de noticias que ella también había hecho famoso en el cine, al puro estilo ‘The Morning Show’, com las diferentes versiones de ‘Anchorman’ con Will Ferrel)

¿El tema de la hermandad y la familia es tan importante en ‘The Morning Show’ como solía ser en ‘Friends’?

JA: “Es cierto, el personaje de Reese también perdió a la mamá”.

RW: “Sí, mi padre todavía vive, es verdad. Se siente todo muy real al ver que dos hermanos son tan unidos y tratan de salvarse entre ellos. Yo hubiera hecho lo mismo... David Morse era mi padre en la primera temporada y es uno de mis actores favoritos. Fue un verdadero honor actuar con él. Pero ahora, creo que me muestran como una persona que perdona mucho más a la gente, en especial los errores del hermano. Y es un tema con que la gente puede identificarse con tener una historia familiar que no siempre puede llegar a ser tan halagadora como imaginamos, cuando alguien puede estar avergonzado de algún miembro de la familia o alguien en la familia trata de tirarte abajo. Por eso me parece muy tierno interpretar esta mujer que quiere conseguir el éxito aunque la tiran abajo las obligaciones familiares, sintiéndose tan aislada y sola, por no querer tirar abajo a nadie más. Para mí, es todo muy especial”.

¿Lo que más les sorprende de sus personajes?

RW: “Todo, cada vez que abro un guión, no puedo creer lo que me toca a mí, como cuando me tocó ir al espacio. Fue una sorpresa total”.

JA: “En mi caso me sorprende todo lo que mi personaje aprendió sobre otras personas, mostrando expresar también sus sentimientos por primer vez con alguien que tiene un carácter similar, encontrando puntos en común, donde también pudimos exponer cierta vulnerabilidad de un billonario sediento del éxito, para terminar dando vuelta la mesa y tomar la decisión de honrar mi integridad como periodista, es fabuloso”.