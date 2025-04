$!Denuncian por grooming al Influencer Mafian TV tras la revelación de conversaciones con una menor de 12 años

Dana también relató que, en más de una ocasión, Mafian TV reconoció sentirse atraído por ella, aunque señalaba que no podía invitarla a su departamento debido a su edad. En una parte del testimonio, se escucha a la joven narrar:

“Empezó el tema de ‘mamacita, cuando nos echamos unas chelas’ Te lo estoy escribiendo exactamente como lo decía (...) Pasó un tiempo, yo ya tenía 14 años y entre esos mensajes me decía: ‘No, es que, si no fueras menor de edad, yo ya te había invitado a mi depa’ y es notorio que yo siempre le puse como un límite de ‘tengo 14 años, no sé si recuerdas’.”

“Él me decía ‘mamacita sabrosa’ y siempre era como ‘no sé si sabes que tengo 14 años, ¿cómo que sabrosa? “, y él era muy insistente en ese tema”, se escucha en los audios.