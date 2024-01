Abusos y redes sociales, ¿cómo descubrir y prevenir el grooming online en los menores?

Las tecnologías digitales y su uso se extiende de manera creciente entre niños y adolescentes, que comienzan a relacionarse con la Red, navegar por internet e interactuar con distintos canales y plataformas digitales, desde edades cada vez más tempranas, en algunos casos desde los siete años de edad.

La línea que separa el mundo físico del virtual está desapareciendo. Las tecnologías no se pueden separar de la vida cotidiana, ya que forman parte intrínseca de nuestra existencia y son un medio más mediante el cual nos relacionamos, según la organización no gubernamental (ONG) Save the Children, STC.

Pero en los últimos años han surgido nuevas formas de violencia en línea o formas de violencia ya existentes que ahora han saltado a un canal diferente, el digital, como es el acoso y abuso sexual infantil en internet, también conocido como ‘grooming online’ que, en la mayoría de los casos, sucede en las redes sociales (RR.SS).

Esta modalidad delictiva consiste en que un adulto se pone en contacto con un menor por medios electrónicos, con el fin de ganarse poco a poco su confianza para, luego, hacerle participar en una actividad sexual que puede ser, desde hablar de sexo, ver pornografía y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro físico, según explican desde STC.