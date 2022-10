Descarta Brad Pitt jubilarse del cine; promete más acción en las pantallas para sus fans

Mezclando ficción con realidad, Brad Pitt realmente necesitaría un tren bala como en el cine, después de haber pasado en tan poco tiempo por Berlín, París y Londres, para promocionar la superacción de ‘Bullet Train’. Y mientras estrena casa nueva de 40 millones en la playa de Carmel, alejándose apenas unos 500km de Hollywood, desmintió que realmente quiera renunciar al mundo del cine: en Enero estrenará con Margot Robbie y Olivia Wilde el thriller ‘Babylon’ y tiene otro proyecto por empezar para Apple TV, con su gran amigo, George Clooney. Es verdad que vaya a cumplir 60 años en diciembre del año próximo, pero es difícil imginar a Brad Pitt... jubilado. ¿Qué fue lo más te gusto de ‘Bullet Train’ como para aceptar filmar una película con tanta acción? Publicidad ‘Bulley Train’ la filmamos en el año 2020, en el peor momento de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras propias burbujas y salimos de nuestras propias burbujas para entrar en esta. Será por eso que logramos crear un ambiente lo suficientemente agradable como para golpearnos tanto entre nosotros, constantemente, al mismo tiempo que descubríamos nuestros personajes. Fue algo muy natural. Y también fue una decisión instantánea.

¿Leíste el guion, por primera vez, en cuarentena? Sí, sí. El guion me había llegado en el peor momento oscuro de la cuarentena, antes de que hubiera vacunas, cuando ni siquiera sabíamos si íbamos poder salir a la calle. Y me pareció muy gracioso... parecía el perfecto panorama para la época. Todos los personajes estaban perfectamente dibujados, saltaban de las páginas. Fue todo muy emocionante desde el primer momento que leí el guion. Y estrenar ahora, cuando finalmente podemos salir de nuevo a la calle... es una buena forma de cerrar el círculo. ¿Y cómo viviste la cuarentena a nivel personal? ¿Extrañaste la fama, la atención de la gente? No, no, no fue por ese lado. Eso no lo extrañé. Ni siquiera me di cuenta que casi pasaron tres años desde que no hacía nada, porque con la cuarentena yo tampoco traje nada a la mesa por bastante tiempo. Pero tampoco lo veo por ahí. Lo bueno es que con 'Bullet Train' pudimos dar todo para contar una historia donde los planetas se alinearon para que salga bien la producción. Y estamos bastante orgullosos. Es hora que la gente pueda disfrutar también en una sala de cine, riéndose en grupo, como en las viejas épocas.

Con el nombre completo de William Bradley Pitt, nació en Oklahoma el 18 de Diciembre de 1963. La adopción del segundo nombre Brad, es justamente porque el padre también se llamaba William Pitt. Así lo llamaban en la escuela secundaria Kickapoo High School donde desde joven ya atraía la atención por lo bien que jugaba al golf y el tenis. Y aunque realmente estudió periodismo en la Universidad de Missouri, cuando apenas le faltaban dos cursos para recibirse, decidió mudarse a Los Angeles para tomar clases de actuación. Por un tiempo, consiguió pequeños roles en televisión, como los dos episodios de la telenovela 'Another World' y la comedia 'Growing Pains', además de cuatro capítulos de la serie 'Dallas' con el personaje de Randy y otra corta participación al lado de Johnny Depp en '21 Jump Street'. La entrada al mundo del cine fue realmente muy lejos de Hollywood, en Yugoslavia, con la desconocida película 'The Dark Side of the Sun' que incluso se perdió durante la guerra civil de 1988, aunque él al menos cobró el sueldo de 1.523 dólares semanales durante casi dos meses de trabajo. La situación mejoró cuando volvió a Estados Unidos, aunque apenas cobró 6 mil dólares para seducir a Geena Davis en la película 'Thelma & Louise' (1991). Pero las cifras de los contratos fueron aumentando al nivel de la fama. Para cuando se puso de novio con Juliette Lewis, Brad Pitt pasó a cobrar 500 mil dólares por la película 'Kalifornia' (1993). Ya había protagonizado con Tom Cruise 'Interview with the Vampire' cuando Pitt comenzó otro famoso noviazgo con Gwyneth Paltrow (1995) en la filmación de 'Se7en', cobrando cuatro millones de dólares y rechazando incluso el papel de uno de los astronautas de 'Apolo 13' para protagonizar esa película. Enseguida subió a los diez millones con las películas 'Sleepers' (1996), 'The Devils Own' (1997) y 'Seven Years in Tibet (1997), en la misma época en que también terminó la relación con Gwyn Paltrow. Para cuando se casó con Jennifer Aniston (la boda costó un millón de dólares), Brad Pitt trabajó casi gratis en uno de los capítulos de la comedia 'Friends', pero era una buena obra de caridad comparada con los 17.500.000 que había recibido por cada una de las películas 'Spy Game' (2001) y 'Troy' (2004).

El siguiente aumento de 20 millones de dólares, lo ganó filmando la película 'Mr & Mrs Smith' (2005) justo antes de vivir en la realidad el mismo romance de 'acción', con Angelina Jolie. Pero nada se compara con los 30 millones de dólares que ganó con 'Oceans 11' gracias al porcentaje de las recaudaciones. Es cierto, nunca más volvió a cobrar esa fortuna, pero con 'Bullet Train' se aseguró otro porcentaje en las recaudaciones, además de un adelanto de 20 millones de dólares, donde él mismo está detrás del 95% de las escenas de acción. ¿Qué tan difícil fue filmar tantas escenas de acción en 'Bullet Train? Las escenas de acción siempre son difíciles... Los vagones de tren daban miedo, pero es lo que también dio la oportunidad para hacerlo más divertido. Teníamos un equipo coreográfico que formó un increíble equipo de gente donde todos también aceptamos los desafíos. Pero ellos fueron quienes crearon el ambiente adentro del tren para que pudiéramos tener diferentes armas y otras cosas para jugar, manteniendo el rodaje fresco y original.

¿Algún herido o accidente que no figuraba en el guion? Es algo que siempre va incluido con el territorio... En una escena yo golpeé a alguien y caí encima de su mano, abriéndole una herida que le dejó una buena cicatriz de recuerdo. El director, David Leitch viene del mundo de acción. Él había sido mi doble para las escenas de acción de 'Fight Club', en 1988. Ahí nos conocimos, fue el que me había entrenado para las peleas. Y todo salió tan bien que seguimos trabajando en muchas otras películas, hasta que me dejó para hacer 'John Wick' y 'Deadpool'. Recién ahora pudimos volver a trabajar juntos y es realmente genial haberlo tenido como el jefe.