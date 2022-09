“Mucho se ha dicho sobre mí en estos momentos y quisiera despejar los rumores. Mi juicio fue pobre al hablarle a quien sea, que no fuese mi esposa, de cualquier forma coqueta”, expresó desde un texto publicado en una historia de Instagram.

“No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo en mi vida del que me arrepiento”, aseveró el líder de Maroon 5.

Aseguró que su familia, principalmente su esposa la modelo Behati Prinsloo son su prioridad y con quienes desea arreglar la situación, asegurando que no se repetirá nada de lo que fue señalado.

“Mi esposa y mis hijos son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar la única cosa que en verdad me importa es el error más grande que pude haber cometido. No se repetirá jamás”, aseguró.