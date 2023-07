Desde que abandonó el mundo de Marvel y el súper personaje de Black Widow, Scarlett Johansson volvió al estilo del cine con que también se había hecho famosa. Y es por eso que desfiló por la alfombra roja del Festival de Cannes de la mano de Tom Hanks y Adrien Brody, antes de estrenar en el resto del mundo la nueva producción de cine de Wes Anderson ‘Asteroid City’ donde justamente interpreta a otro estilo de actriz de cine tan famosa como ella. ¿TE INSPIRASTE EN ALGUNA VERDADERA ESTRELLA DE CINE PARA EL ROL DE LA ACTRIZ FAMOSA QUE TAMBIÉN TE TOCA INTERPRETAR EN ASTEROID CITY? Tratamos de buscarle cierta imagen a mi personaje en base a viejas Estrellas de Hollywood. Y compartimos varias ideas sobre el estilo de persona que podía llegar a ser o la carrera profesional que pudo haber tenido, si venía del Actor’s Studio o incluso como podía llegar a sonar... Y yo me inspiré bastante en Bette Davis porque siempre supo mantener muy bien su carrera. Sentí que se parecía mucho a ella, por sentirse tan cómoda con el espacio que ocupa. Se me ocurrió que podía ser un buen principio para desarrollar mi actuación. Y su estilo de voz también creo que me ayudó también.

¿EN TU PROPIA REALIDAD DE LA FAMA, HAY MOMENTOS DE TU VIDA COMO ESTRELLA DE CINE QUE SE SIENTE COMO SI ESTUVIERAS FILMANDO UN SUEÑO? Trabajo desde hace tantos años que el cine y la actuación ya es una extensión subconsciente de mi conciencia. Supongo que todos los actores sienten que sus vidas y el trabajo sangran por la misma vena. Sí, el cine y la actuación pasaron a ser una extensión de mi vida, después de haber trabajado tanto tiempo. Y en cuanto a los sueños... es algo que yo aprovecho en mi trabajo. Lo vengo haciendo desde hace un par de años, desde que estuve trabajando con alguien que analizaba mucho los sueños con ese propósito. Fue bastante emocionante. Me encantó. ¿AL DESPERTAR TE ACUERDAS CON CLARIDAD DE TUS SUEÑOS? ¿NO SE TE OLVIDAN AL DÍA SIGUIENTE, COMO A MUCHOS DE NOSOTROS? Hasta a Wes Anderson llegué a mandarle por mensaje de texto lo que había soñado la noche anterior. Tampoco suelo sentarme a escribir mis sueños, supongo que es cuestión de práctica y a medida que te acuerdas de tus sueños te vas acordando cada vez más. A veces me pasa que me levanto a la mitad de la noche pensando que tenía la mejor idea que pudo haber surgido de un sueño y al día siguiente termina siendo como una nebulosa imposible de descifrar o resultó ser una idea terrible o ni siquiera una verdadera idea, aunque a mitad de la noche parecía que había tenido la gran solución de mi vida.

‘Asteroid City’ es justamente el título de la obra de teatro que representan en la producción de cine, en la década del 50, conmemorando la caída de un asteroide o meteorito que supuestamente dejó un enorme cráter muy cerca de un lugar totalmente desolado con cuatro esquinas, un restaurante, una estación de gasolina y un motel. Escrita y dirigida por Wes Anderson, la historia abarca temas tan diferentes como el deseo, la muerte y pequeños misterios cósmicos durante de la grabación de un programa especial que justamente muestra la creación de esñ obra de teatro. Y alrededor de una ciudad asteroide, sorprende las verdaderas estrellas. Desde Ed Norton como el guionista, hasta Adrien Brody como el director de teatro o Tilda Swinton como la científica además de un abuelo cascarrabias Tom Hanks y el doble rol de Scarlett Johansson como la actriz de la ficción que interpreta a una estrella de Hollywood que llega con su propio guardaespaldas.

¿QUÉ TAN ESPECIAL ES WES ANDERSON COMO DIRECTOR DE CINE? Nadie trabaja tan duro como Wes Anderson. Puede llegar a firmar 60 tomas hasta que consigue lo que quiere. Con Tom Hanks creo que estaba en la toma número 17 cuando le preguntó si le gustaba filmar muchas veces la misma escena y él contestó que le encantaba porque era como empezar de nuevo para conseguir el trabajo necesario. Hasta yo me acuerdo cuando estábamos filmando la escena en una mesa de picnic que era tan particular y tan específica, donde habían quedado sin ketchup por filmar tantas veces. ¿HABLARON ENTRE USTEDES SOBRE EL TEMA DE LA MUERTE Y EL DUELO QUE TRATAN EN EL CINE? Tuvimos una conversación donde mi personaje decía que no tiene ese sentimiento y por eso me pareció que yo tampoco necesitaba tenerlo. Me pareció algo muy conveniente, en especial para un actor. Suena perfecto. Ese es el mundo en que vivía mi personaje, sin la ayuda de nadie, pero también es una forma de vivir en el momento que quiere vivir. Y me parece bien. No deberíamos estar obligados a sentir nada de nada. ¿TU QUERIDO AMIGO BILL MURRAY NO FILMÓ CON WES ANDERSON UNA DE SUS PRIMERAS PRODUCCIONES DE CINE COMO DIRECTOR? Sí, él me contó que, en una de sus primeras películas, Rushmore en 1998, en los estudios de Disney no querían gastar dinero para contratar un helicóptero para una de las escenas y Bill Murray puso la mano en su bolsillo y pagó aquel helicóptero, para su amigo director.

¿Y CÓMO FUE ESTE RODAJE EN COMPARACIÓN? Fue todo muy intenso. Es gracioso porque el director Wes Anderson había creado el mismo mundo que se ve en el cine. Todo se sentía muy real. En cierta forma hasta se parecía que estábamos filmando una obra de teatro. No era para nada el proceso familiar con que hacemos una película adentro de un estudio de cine, donde después de filmar una escena volvemos al camarín con tanto tiempo libre que termina tragándose la inspiración del momento. Es parte del proceso, pero de alguna manera Wes lo evitó por completo. Mantuvo siempre un balance de vibraciones, como si estuviéramos haciendo teatro. Fue emocionante. ¿ES CIERTO QUE TRANSFORMARON UNA CIUDAD DEL SUR DE MADRID PARA EL RODAJE, EN MEDIO DE LA PANDEMIA, ALEJADOS DEL MUNDO? Sí. Era como una de esas películas viejas de Hollywood donde en un estudio de cine aparece caminando un vaquero del Lejano Oeste que se cruza con un gladiador romano y otro hombre vestido como Charles Chaplin, listos para salir a trabajar. Estábamos todo el tiempo con el vestuario puesto, todo el día. Todos vestidos con trajes diferentes, esperando salir a filmar alguna de nuestras escenas, siempre concentrados, bien enfocados en el trabajo.