Despreocupa a Del Toro el uso de la IA para la creación de películas

Si hay alguien que tiene el amor de los fanáticos no sólo mexicanos sino a nivel mundial es el director mexicano Guillermo Del Toro, quien es referente en el cine de animación y en la industria por su talento, propuesta y apoyo a los jóvenes.

Precisamente el director originario de Jalisco formó parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde fue cuestionado sobre el uso de esta tecnología en la generación de contenidos en el séptimo arte.

Y muy a su estilo entre comentario sarcásticos, negó que eso le preocupara, “la gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, yo digo que me preocupa más la estupidez natural; es sólo una herramienta, ¿verdad?”, dijo del Toro.