Le cumplen saltillenses ‘La Invitación’ a Kenia Os; trae noche llena de energía a punto de cierre de gira

“Gracias por todo el amor. Oigan, pero me he dado cuenta de que no importa a dónde vaya y hay cosas que no cambian; ¡mis fans!”.

Tras unos 20 minutos de concierto repitió el agradecimiento y ondeó un sarape que se lleva de la capital coahuilense, al cual se le imprimió “La Kenini - Saltillo”, y abrió paso para cantar “Bonita”, la canción con la que se abrió paso en el mundo del pop mexicano.

En su repertorio, incluyó “Tu peor Pesadilla”, “Mentiroso”, “Los Santos”, “La Noche”, hizo descanso con Ghetto Kids “Toketeo”, y después continuó con “La Invitación”, hizo el cover de Shakira “Antología” y por supuesto cantó, “Malas Decisiones”.

Saltillo, es la quinta fecha antes de que culmine su gira, que empezó con un lleno total en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, y desarrolló su paso por ciudades como San Francisco, Chicago y Nueva York.