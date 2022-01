$!Diseñador japonés utiliza el sarape en su colección... con permiso de la Secretaría de Cultura

En VANGUARDIA conversamos con Claudia Rumayor, directora del Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, quien confirmó esta información.

“Sí, hablamos con Secretaría de Cultura Federal, en jurídico están tomando en cuenta a Tlaxcala y a Saltillo por ciertas imágenes, porque si ves en sus ropas no todo es Saltillo, hay otros tipos de textiles, pero sí, efectivamente, ha habido pláticas con ellos y Secretaría de Cultura va a sacar un comunicado con el acuerdo que llegaron con los japoneses”, comentó.

“No fue una colaboración meramente, no participamos, no fue co-creación, solo tienen que compensar los derechos de diseños comunitarios y eso está en trámite”, agregó, “aún no me han dicho en qué van, pero estuvimos trabajando con ellos, hicimos una propuesta de apoyo en lo que nos pueden beneficiar”.