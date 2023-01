Disfruta Jennifer Coolidge de un ‘nuevo comienzo’ en su carrera

Con su trabajo en ‘The White Lotus’, Jennifer Coolidge se ha situado en una nueva dimensión de la fama. La serie ha supuesto un triunfo para la actriz pasados los sesenta. El año pasado fue nominada por la primera temporada y en la pasada edición de los Globos de Oro se llevó la estatuilla a casa. Además de agradecer el premio y que asegurar que significaba mucho para ella, al recoger el galardón, Coolidge dijo: “Algunas de las personas de esta sala, hay como cinco personas que me mantuvieron en marcha durante 20 años con pequeños trabajos”. Luego, se dirigió a Mike White, creador de la serie: “Quiero que todos sepáis que tenía sueños y grandes expectativas cuando era más joven, pero lo que sucedió es que se esfumaron por la vida y lo que sea. Pensé que iba a ser reina de Mónaco, aunque ya había una. Pero tenía estas ideas gigantes. Y luego te haces mayor y, oh, pasan cosas. Y Mike White, tú me has dado esperanza. Me has dado un nuevo comienzo”.

QUERÍA SER MERYL STREEP. Aunque ahora se ha hecho un hueco en la comedia, cuando era pequeña, según dijo a The Irish Times, era la menos divertida de la familia. Y este género no era el que pasaba por su cabeza cuando pensaba en la actuación. Ella quería ser Meryl Streep, quería ser una actriz seria y se mudó a Nueva York para conseguirlo con veintipocos, donde entró en la American Academy of Dramatic Arts. “Estuve intentando ser una actriz dramática durante años. Estaba muy frustrada”, dijo al medio. “Trabajé en un restaurante durante cinco años como camarera de cócteles y Sandra Bullock era la recepcionista del restaurante”. Su idilio con la comedia comenzó de mano del grupo de improvisación The Groundlings, en Los Ángeles. “Si eras una chica en mi ciudad, simplemente no lo pensabas”, dijo sobre no haber pensado antes en ser cómica. “Íbamos a ver a hombres actuar en comedia y en bandas. Como chica, se supone que debías ser guapa. Se suponía que debías ser buena. Y en The Groundlings se trata de ser tan espantosa como puedas ser”.

COMEDIA EN LA VIDA En 1993, interpretó a Jody, una masajista, en ‘Seinfeld’. “Realmente no tenía ningún trabajo antes de eso. Solo tenía mentiras en mi currículum”, contó a GQ. Le siguieron otros trabajos en televisión como ‘She TV’, ‘Frasier’, ‘Sex and the City’, o ‘Friends’, entre otros. Su carreara en el cine comenzó en 1997, con las películas ‘Plump Fiction’ y ‘Trial and Error’. A finales de los noventa y principios de los dos mil participó en cintas como ‘American Pie’, ‘Legally Blonde’ y ‘Zoolander’, que la acercaron al reconocimiento del público. “La primera lección más deprimente que aprendí en un set fue cuando fui a hacer ‘Legally Blonde’ y había un actor, un actor de televisión que había visto en la tele, muy divertido, y él era el encargado del aparcamiento [del estudio]. Y recuerdo haber pensado: tenemos que ser agradecidos”.