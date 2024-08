Disney+ implementará medidas para evitar el uso compartido de contraseñas a partir de septiembre y aumento de precios en octubre

Disney+, una de las principales plataformas de streaming a nivel global, se prepara para implementar una estrategia para evitar el uso compartido de contraseñas a partir de septiembre de 2024. Esta medida, anunciada por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, busca seguir los pasos de Netflix, que ya ha adoptado una postura similar con éxito.

La decisión de restringir el uso compartido de contraseñas no es nueva. Desde febrero de este año, Disney+ había anunciado sus planes de cobrar por esta práctica, aunque la implementación ha sido progresiva y no exenta de confusión. En aquel momento, algunos usuarios recibieron notificaciones sobre los cambios inminentes, pero no todos vieron una aplicación inmediata de la nueva normativa.

En junio, Disney comenzó a implementar estas restricciones en determinados territorios, pero fue hasta el reciente anuncio de Iger que se confirmó que septiembre será el mes en que estas medidas se apliquen de manera generalizada. La empresa aprovechará el buen momento financiero registrado en el trimestre de abril a junio para introducir estas modificaciones sin temor a una reacción negativa por parte de los usuarios.