Domina ‘Doctor Strange 2’ la taquilla a nivel mundial con 688 mdd

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue la película más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, recaudando 61 millones de dólares, según estimados de la industria divulgados el domingo.

La película lleva un acumulado de 688 millones de dólares a nivel global siendo una de las más exitosas de la pandemia y la segunda más taquillera del 2022.

Aun así, sus ingresos cayeron en 67%. “Spider-Man: No Way Home”cayó en 68% en su segundo fin de semana en los cines.