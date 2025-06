Cazzu se sincera y revela detalles de su candente relación amorosa con Bad Bunny

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres conocer a tu futuro esposo? Pídeselo a San Antonio en tus sueños cada día 13

“No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito... Empecé a ver que todos estaban ahí y la única que no estaba era Julieta... Cuestión que... Nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby en dónde tú estás’... entonces llegué dos canciones antes de la canción... Ahí lo conocí a Bad”, relató Cazzu.

Una cita interrumpida por la ley... y la risa

La trapera también rememoró en otras entrevistas un momento digno de película: su primera cita en Buenos Aires con Benito. “Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien. Éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora”. Durante esa noche, ambos saltaron la reja de un parque en los bosques de Palermo, pero un guardia los descubrió, por lo que “tuvimos que correr”. Un momento aventurero que refleja esa chispa juvenil entre ambos.

De lo sentimental a lo profesional: besos y amistad

El remix de “Loca” no solo los unió en estudio, sino también en el escenario. En distintas presentaciones en el Luna Park de Argentina, los artistas incluso se dieron un beso en pleno show. Aunque aquello encendió rumores, la relación nunca fue exclusiva.

Con el paso del tiempo, Cazzu aclaró que su vínculo con Bad Bunny permaneció en la amistad. “Él sigue siendo mi amigo. Somos amigos, nos caemos bien. Es una increíble persona”.